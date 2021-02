“No los conozco ni ellos a mí”: Eduardo Yáñez dio la cara tras manotear con un reportero

Yáñez protagonizó una nueva agresión a un reportero (IG: eduardoyanezofc)

Luego de que hace unos días Eduardo Yáñez fue noticia y dio de qué hablar por manotear con el reportero Gabriel Cuevas, del programa Venga la alegría, ahora el actor habla al respecto de su relación con la prensa, pues del público ya es sabido que el histrión ha tenido exabruptos que muchas personas han calificado como agresivos en distintas ocasiones, pues aparentemente hacen gala del carácter explosivo del protagonista de telenovelas.

Y es que Yáñez fue criticado hace unas semanas por molestarse con la pregunta del reportero que, junto a otros elementos de la prensa, lo interceptó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras reclamarle que se estaba acercando demasiado, en un esfuerzo por mantener las medidas de sana distancia, Yáñez dio un empujón al reportero del programa matutino de TV Azteca.

Al respecto, expresó que no le toma importancia a altercados del estilo, siendo que su más grande interés es mantener a su público complacido: “Yo al público lo amo, para ellos trabajo, claro que recibo un sueldo y de eso como, pero mi satisfacción más grande es tener al público contento con mi trabajo, porque a ellos lo dirijo principalmente”, dijo para las cámaras de Sale el sol.

“Yo me imagino que hay cosas buenas y cosas malas en la vida, pero como ser humano que soy tengo mis variaciones: arriba y abajo, pero hipócrita no soy. Y cada quien tiene sus motivos para hacer algo”, añadió el actor.

“Los (periodistas) que realmente me conocen (saben que) siempre me he llevado bien con ellos; desafortunadamente las personas con quien he tenido alguna desavenencia ni siquiera los conozco ni ellos a mí. Es cuestión de respeto mutuo, siento que no lo ha habido de aquella parte y yo debería ser más inteligente y mejor ignorarlos”, puntualizó.

Por otra parte, el actor de 61 años bromeó con la prensa al revelar su supuesto secreto para lucir joven, y aseguró que consume productos con extracto de un mamífero acuático: “El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel y todo el rollo; ahí dice en todas las cremas: ‘esto contiene semen de ballena’, entonces voy a empezar a vender”, expresó el actor en el programa Hoy.

Sin aclarar si su confesión se trataba de una broma o efectivamente hablaba en serio, Yáñez comentó “Me gusta el buen humor y se me ponen de pechito”.

Las controversias de Eduardo Yáñez con la prensa se remontan al menos a 2017, cuando el histrión cacheteó al reportero Francisco Fuentes de Univisión, quien le preguntó sobre su hijo, en un caso que incluso llegó hasta la corte. Y más recientemente, el pasado 18 de enero, golpeó el micrófono al referido reportero de TV Azteca que intentaba entrevistarlo en el aeropuerto.

Fue el periodista de Venga la alegría Gabriel Cuevas quien recibió agresiones físicas y verbales por parte de Yáñez. Todo comenzó cuando el referido reportero le cuestionó al actor si había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela Si nos dejan, proyecto que prepara Televisa, el cual será una nueva versión de la emblemática telenovela Mirada de mujer.

Eduardo Yáñez tenía una relación muy cercana con su mamá (IG: eduardoyanezof)

Esta pregunta de Cuevas, derivada de la información difundida por el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que Yáñez le habría “hecho el feo” a Minor y presuntamente pidió su salida del elenco, fue lo que hizo estallar al actor, quien con un manotazo exigió a Gabriel Cuevas cuidar su proximidad a él: “La neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, explotó el actor contra el reportero que se encontraba a la misma distancia que el resto de los elementos de la prensa.

Visiblemente airado, Eduardo Yáñez intentó proseguir con las preguntas de los demás reporteros, no obstante volvió a insistir con el tema de la distancia al reportero del matutino de TV Azteca, quien se defendió argumentando que efectivamente estaba acatando la medida de sanidad recomendada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Nuevo escándalo de Eduardo Yáñez: agredió al reportero de Venga la Alegría y presionó al show para “suavizar” la nota

“Lo platicamos en privado”: La respuesta de Jesús Ochoa a Eduardo Yáñez por un reembolso que la ANDA no le pagó

Eduardo Yáñez habría librado la demanda por agredir al reportero Paco Fuentes