Murió la abuelita de Christian Nodal, solo horas después que la de Belinda: “Te amo con toda mi vida”

El cantante dedicó un tierno mensaje para despedirse de su abuela materna

No sólo Belinda perdió a su abuelita, esta madrugada Christian Nodal compartió que su abuela materna falleció. El cantante de regional mexicano publicó dos videos con los que confirmó el deceso de Rosario Gil Palomares.

Nodal recordó dos de los últimos momentos que vivió al lado de “Nanita Chayo”, sobrenombre de cariño con el que se refirió a su abuela.

Nodal publicó dos videos de la madre de Silvia Cristina Nodal, quien apareció juguetona, riesueña y dedicándole instantes de alegría en sus últimos meses de vida.

“Hola, Christian. Te quiero un montón, Dios te bendiga y te cuide por allá”, se escucha decir a la adulta mayor y dirigiste hacia su nieto.

El cantante de Adiós Amor acompañó este emotivo video con un mensaje de aliento y despedida: “¡Dios te bendiga y te cuide mucho por allá Nanita Chayo! Te amo con toda mi vida. Siempre vas a estar en mi pecho y mente”.

En sus historias de Instagram también compartió otro video en el que su abuelita juguetea con un perrito.

Cristina Nodal compartió un extenso mensaje para despedirse de Rosario Gil Palomares. “¡Me partes el alma nanita! Por siempre te amaré y recordaré. ¡Aprendí lo mejor de ti! Tu sencillez. ¡Gracias por enseñarme ese amor de madre que solo tú sabías dar! D.E.P Rosario Gil palomares ¡Mi Chayito!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta triste noticia se suma a la pérdida de Belinda, quien ayer confirmó que Juana Moreno, su abuela materna, falleció a los 88 años en Madrid, España, de donde era originaria y se encontraba hospitalizada desde hace unos días.

La cantante española dedicó desde ayer varios emotivos comentarios hacia su abuela, pero durante la madrugada de este jueves aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante este duro suceso familiar.

Confesó que este es uno de los momentos más complcados de su vida: “Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. ¡Y ahora ya no está! No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así... la extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé”.

Sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de la juventud de su abuelita y donde lucen prácticamente indénticas. (Foto: Instagram de Belinda)

La mañana del pasado miércoles se confirmó el fallecimiento de la mujer a los 88 años en Madrid, España, de donde era originaria y se encontraba hospitalizada desde hace unos días.

Ante la triste noticia, Belinda compartió un emotivo mensaje para despedirse de su amada abuela, de quien se sabe, era muy unida.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!”, escribió al inicio de su conmovedor comentario en su cuenta de Instagram.

“¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... no sé cómo superar esta tristeza, este vacío”, añadió la cantante de Luz sin Gravedad y Amor a Primera Vista.

Video: @belindapop / IG.

Belinda dedicó desde ayer varios emotivos comentarios hacia Juana Moreno (Foto: Instagram de Belinda)

“¡Quiero verla y sentirla! ¡Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!”, concluyó.

Belinda Schüll, madre de la intérprete de 28 años, compartió en sus redes sociales que la salud de Juana Moreno se agravó hace unos días, por lo que fue internada de emergencia en una unidad médica de Madrid, España.

En aquella ocasión, la mamá de Belinda no dio más detalles sobre el problema que aquejó a su progenitora, pero pidió dedicarle una oración para que pronto recobrara la salud, lo que ya no ocurrió porque este miércoles falleció en su lugar de residencia.

