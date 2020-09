“No creo que él haya sido capaz”: la periodista Mara Patricia Castañeda defendió a Vicente Fernández Jr. de las acusaciones de acoso sexual

(Foto: Instagram)

La periodista Mara Patricia Castañeda salió en defensa de su ex esposo, el cantante Vicente Fernández Jr., quien enfrenta un duro proceso de divorcio con Karina Ortegón y una denuncia por acoso sexual en contra de una menor de edad.

El mes pasado se destapó una férrea batalla legal interpuesta para concretar la separación entre el hijo de Vicente Fernández y la empresaria Karina Ortegón, quien ahora lo denunció por tener diversas conductas inapropiadas hacia su hija de 14 años.

“Le compró ropa inapropiada (…) como una tanga de hilo dental, y la niña manifiesta ‘mi mamá no quiere usarla’ y le dice ‘ah, no pasa nada, te la pones cuando vaya contigo’. Y nalguearla y tocarla de la manera que lo hizo…”, detalló Ortegón al programa De primera mano, donde también detalló otros comportamientos que padeció la niña, producto de la relación que tuvo con otra pareja.

Ante las acusaciones cada vez más explícitas, la periodista Mara Patricia Castañeda comentó que no puede afirmar que la declaración sea inventada para dañar la imagen de su ex marido, pero le cuesta trabajo entender que ocurriera porque jamás vivió un tipo de conducta de este tipo.

El cantante vive un duro proceso legal para divorciarse de Karina Ortegón (IG: vicentefdzjr9)

“Son cuestiones legales y no nos podemos meter porque no sabemos qué pasó. Durante mi tiempo con la familia Fernández jamás pasó algo de eso”, comentó en entrevista con varios medios de comunicación.

“Yo no creo que él haya sido capaz de una cosa así así. Me cuesta mucho trabajo, incluso leerlo”, dijo muy segura ante las cámaras de la prensa mexicana.

A la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, le llama la atención que la denuncia fuera presentada hasta ahora y no cuando ocurrió el presunto acoso contra la hija de Karina Ortegón.

“Lo que sí es un poco extraño es que pase el tiempo y denuncies, porque eso se denuncia de inmediato”, declaró.

Se mostró preocupada por la situación que vive su ex pareja y lo que debe sentir el cantante Vicente Fernández: “Es su hijo y siempre es feo que se expresen así de él, sobre todo cuando es una situación que nunca había sucedido. Entonces es triste y es feo y esperemos en Dios que se solucione de la mejor manera”.

Ésta no es la primera ocasión que Mara Patricia Castañeda opina sobre las acusaciones en contra de Vicente Fernández Jr., ya que en una entrevista con el programa Hoy recalcó la importancia de hacer este tipo de denuncias cuando se presenta el episodio violento y no tiempo después.

La periodista opinó sobre la batalla legal que vive su ex esposo, Vicente Fernández Jr. (IG: marapatriciacastaneda)

“Yo no sé que tipo de relación llevaron ni que dinámica tenían, pero lo primero que haces es denunciar cuando hay hijos de por medio, no sé cómo haya sido ni como hayan sido los tiempos, pero en la familia Fernández yo jamás escuché un caso de esos”, comentó.

También contó algunos detalles de la forma en que el cantante afronta la situación: “Vicente tiene la consciencia tranquila, si no se estaría escondiéndose en todos lados; pero no, él está bien y pues vamos a esperar a que todo esto ya se acabe y todo tome su nivel porque estuvo bueno de escándalos y cosas”.

El escándalo comenzó el mes pasado cuando en el programa Suelta la Sopa se ventiló una intensa disputa legal interpuesta por Vicente Fernández para separarse de Karina Ortegón.

Conforme ha avanzado el proceso ante los tribunales mexicanos, la empresaria ha revelado que su divorcio fue promovido porque fue víctima de maltratos verbales y físicos por parte de su aún marido.

“A él no le gustaba que yo trabajara, que saliera adelante, que le echara ganas, y empezó la falta de respeto, y el maltrato, desde un empujón es violencia, no es que me pegara directamente”, sostuvo ante las cámaras del programa De primera mano.

A estas acusaciones después se sumó la denuncia de acoso sexual en contra de la hija de Karina Ortegón, lo que ha complicado más el proceso hacia el cantante mexicano.

