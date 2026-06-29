Fuertes lluvias e inundaciones en CDMX: así impactó la llegada de la onda tropical 13 a México

Ocho alcaldías de la Ciudad de México activaron alerta roja la noche del domingo tras la llegada de la onda tropical 13 al país, que generalizó las lluvias en la capital y provocó inundaciones, caída de árboles y vehículos varados en varias vialidades. (@SGIRPC_CDMX)

La onda tropical 13 ingresó a México este domingo 28 de junio por el sur de la Península de Yucatán y extendió su influencia por todo el país hasta la Ciudad de México, donde la precipitación se generalizó durante la noche y provocó encharcamientos, caída de árboles, inundaciones en avenidas principales y vehículos varados. Las lluvias con chubascos ocasionales continuarán durante las primeras horas de este lunes 29 de junio.

La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportaron que la onda elevó la probabilidad de lluvias en Yucatán, Campeche y Quintana Roo desde su entrada al territorio. El sistema se desplazó hacia el interior del país e interactuó con canales de baja presión que ya operaban sobre el centro y el sur, lo que amplió el área de afectación.

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Ocho alcaldías de la CDMX activaron alerta roja

CIUDAD DE MÉXICO, 28JUNIO2026.- Continúan las fuertes lluvias en la capital del país. En el Centro Histórico, personas que transitan por la zona o salen del FIFA Fan Fest buscan resguardarse de la lluvia y se cubren con lo que encuentran para protegerse de las precipitaciones. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco concentraron las alertas rojas durante la noche del domingo. En esas demarcaciones se registraron los mayores volúmenes de lluvia y las afectaciones más severas en infraestructura vial y urbana.

Los encharcamientos bloquearon avenidas principales. La caída de árboles interrumpió la circulación en varios puntos y los vehículos varados agravaron el tráfico en las zonas más afectadas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantuvo activos sus protocolos de monitoreo durante toda la noche.

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Ante las lluvias de la tarde-noche, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque 2.0 y desplegó equipos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la SGIRPC, Bomberos y otras dependencias capitalinas en distintos puntos de la ciudad.

Los equipos durante la madrugada continuaron atendiendo reportes ciudadanos, realizando labores de desazolve y mitigando afectaciones en las zonas más golpeadas por las precipitaciones.

Qué es una onda tropical y por qué se forman

Las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que se desplazan de este a oeste en las zonas tropicales. Se originan sobre el océano Atlántico, avanzan hacia el Caribe, Centroamérica y México, y transportan humedad e inestabilidad que favorecen la formación de nubes y tormentas. En condiciones oceánicas y atmosféricas favorables, una onda tropical puede intensificarse hasta convertirse en ciclón.

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La temporada de ondas tropicales va de mayo a noviembre. Cada sistema recibe una numeración consecutiva conforme aparece; al que ingresó este fin de semana le corresponde el número 13.

Lluvias que no ceden: el pronóstico para los próximos días

La onda 13 no llegó sola. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que interactúa con la onda tropical 12, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y canales de baja presión activos sobre el sureste. A ese conjunto se suma ya la onda tropical 14, en trayectoria hacia territorio nacional.

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Encharcamientos, árboles caídos e inundaciones en avenidas principales marcaron la noche del domingo en la Ciudad de México tras la entrada de la onda tropical 13 por Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en combinación con otros sistemas meteorológicos activos sobre el país. (@SGIRPC_CDMX)

El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán al menos hasta el miércoles 1 de julio en gran parte del país. Para este lunes 29, el centro y norte de México registrarán lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de hasta 150 milímetros en Guerrero. La Ciudad de México tendrá chubascos aislados durante el día, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Las autoridades advierten que las lluvias más intensas pueden venir acompañadas de granizo y descargas eléctricas, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

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