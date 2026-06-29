Fuertes lluvias e inundaciones en CDMX: así impactó la llegada de la onda tropical 13 a México

La onda tropical 13 ingresó a México este domingo 28 de junio por el sur de la Península de Yucatán y extendió su influencia por todo el país hasta la Ciudad de México, donde la precipitación se generalizó durante la noche y provocó encharcamientos, caída de árboles, inundaciones en avenidas principales y vehículos varados. Las lluvias con chubascos ocasionales continuarán durante las primeras horas de este lunes 29 de junio.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportaron que la onda elevó la probabilidad de lluvias en Yucatán, Campeche y Quintana Roo desde su entrada al territorio. El sistema se desplazó hacia el interior del país e interactuó con canales de baja presión que ya operaban sobre el centro y el sur, lo que amplió el área de afectación.
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Ocho alcaldías de la CDMX activaron alerta roja
Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco concentraron las alertas rojas durante la noche del domingo. En esas demarcaciones se registraron los mayores volúmenes de lluvia y las afectaciones más severas en infraestructura vial y urbana.
Los encharcamientos bloquearon avenidas principales. La caída de árboles interrumpió la circulación en varios puntos y los vehículos varados agravaron el tráfico en las zonas más afectadas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantuvo activos sus protocolos de monitoreo durante toda la noche.
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Ante las lluvias de la tarde-noche, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque 2.0 y desplegó equipos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la SGIRPC, Bomberos y otras dependencias capitalinas en distintos puntos de la ciudad.
Los equipos durante la madrugada continuaron atendiendo reportes ciudadanos, realizando labores de desazolve y mitigando afectaciones en las zonas más golpeadas por las precipitaciones.
Qué es una onda tropical y por qué se forman
Las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que se desplazan de este a oeste en las zonas tropicales. Se originan sobre el océano Atlántico, avanzan hacia el Caribe, Centroamérica y México, y transportan humedad e inestabilidad que favorecen la formación de nubes y tormentas. En condiciones oceánicas y atmosféricas favorables, una onda tropical puede intensificarse hasta convertirse en ciclón.
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La temporada de ondas tropicales va de mayo a noviembre. Cada sistema recibe una numeración consecutiva conforme aparece; al que ingresó este fin de semana le corresponde el número 13.
Lluvias que no ceden: el pronóstico para los próximos días
La onda 13 no llegó sola. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que interactúa con la onda tropical 12, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y canales de baja presión activos sobre el sureste. A ese conjunto se suma ya la onda tropical 14, en trayectoria hacia territorio nacional.
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El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán al menos hasta el miércoles 1 de julio en gran parte del país. Para este lunes 29, el centro y norte de México registrarán lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de hasta 150 milímetros en Guerrero. La Ciudad de México tendrá chubascos aislados durante el día, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h.
Las autoridades advierten que las lluvias más intensas pueden venir acompañadas de granizo y descargas eléctricas, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
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