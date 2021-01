Vicente Fernández Jr. y la Kim Kardashian mexicana buscan una diputación en Jalisco: “Lo único que queremos es ayudar”

Vicente Fernández Jr., hijo del famoso cantante mexicano del mismo nombre, anunció este viernes que buscará convertirse en diputado (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El empresario y cantante, Vicente Fernández Jr., hijo del famoso cantante mexicano del mismo nombre, anunció este viernes que buscará convertirse en diputado en la próximas elecciones del 6 de junio.

Fernández Jr. se postulará como candidato a dicho puesto en el estado mexicano de Jalisco y registrará su candidatura con el conservador Partido Encuentro Solidario (PES) para el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá.

Pero además, su novia, Mariana González, también entrará de lleno a la política y lo hará por el distrito 3, ubicado en Tepatitlán de Morelos, de donde es originaria.

En conferencia de prensa, Fernández Jr. aseguró que de ser elegido trabajará en temas de “salud, seguridad y trabajo”, y que buscará ganarse la confianza de la población.

Mariana González también entrará de lleno a la política y lo hará por el distrito 3, ubicado en Tepatitlán de Morelos (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Lucharemos por ganarnos la confianza y la credibilidad al estar atendiendo a las personas que nos pidan ayuda”, dijo el también empresario.

Mariana, por su parte, aseguró que esto es una forma de contrinuir en el bienestar de su comunidad, porque es “gente que quiere a la gente”.

“A toda las personas que he apoyado en mi localidad, lo hago con mucho porque soy gente que quiere a la gente, me encanta ver por el prójimo”, dijo en su primer evento político al lado de su amado novio y miembros del PES.

Recordó que siempre se ha esforzado por apoyar a los más necesitados gracias al impacto que ha tenido su imagen a través de sus redes sociales y desde hace bastante tiempo ya tenía contacto con los representantes de este organismo político.

“Poder lograr más me llena de felicidad, porque si mi plataforma era buena, ésta va a ser una mucho mejor para poder ayudar al prójimo y es lo que necesitamos ahorita”, añadió.

La pareja ha llamado la atención por ventilar su relación sentimental por redes sociales (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Ya en su cuenta de Instagram, Mariana González explicó que tienen un objetivo claro con esta candidatura: Lo único que queremos es aportar, ayudar y si antes teníamos esta plataforma pues ahora con más gusto, porque sí vamos a luchar juntos por nuestras localidades y lo único que les pido es el apoyo porque en realidad somos gente que quiere a la gente”.

“Yo sabía que se iban a dar muchas opiniones, pues una mujer como yo, así fabricada y todo el rollo, pero es lo que quiero, quitar esa etiqueta y quiero que se vea que la mujer, no porque sea bella no es inteligente, quitar esos estereotipos, yo creo que se puede y sé que ustedes me van a apoyar”, concluyó.

Esta es la segunda ocasión que Fernández, hijo mayor del llamado “Charro de Huentitán”, busca un puesto público pues en 2017 se postuló como candidato independiente a la gubernatura, pero esta no prosperó debido a que no contó con las firmas mínimas requeridas por el órgano electoral en Jalisco.

El cantante y su novia, conocida como la “Kardashian mexicana” y a la que le lleva 19 años de diferencia, han sido centro de polémica en diversas ocasiones por las imágenes que comparten en sus redes sociales.

González ha sido criticada por compartir fotografías en las que se muestra con poca ropa y sus declaraciones en las que admitió ser “una mujer fabricada” cuyo cuerpo es producto de múltiples cirugías.

Fernández enfrentó una demanda por violencia intrafamiliar por parte de su ex esposa, Karina Ortegón, quien además lo acusa de haber tocado de manera indebida a su hija.

La pareja anunció que se casarán a finales de este 2021 (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Hace unos días, la pareja anunció que se casarán a finales de este 2021, pese a la pandemia por la COVID-19.

El 6 de junio de 2021, unos 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos. Nunca en la historia de México se han escogido tantos cargos públicos a la vez.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Era una mantenida de mi ex marido”: la Kim Kardashian mexicana se sinceró en Instagram

“Todos se creen Dios”: la Kim Kardashian mexicana respondió a quienes la acusan de estar con Vicente Fernández Jr. “por interés”

En una acogedora cabaña, con jacuzzi y flores: así celebraron Vicente Fernández Jr. y la Kim Kardashian mexicana sus nueve meses de noviazgo