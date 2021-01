Sofía Vergara, detrás del éxito: un hermano asesinado, relaciones peligrosas con criminales y una guerra por embriones congelados

Sofía Vergara es una de las actrices latinas más populares y mejores pagas de Hollywood: “No me avergüenza decir que amo ganar dinero” (Reuters)

En 2020, Sofía Vergara terminó su reinado en la televisión después de 11 años como Gloria Delgado en la comedia “Modern Family” que la lanzó a la fama y la convirtió en la actriz mejor pagada de la TV durante años. Solo en 2020 ganó más de USD 40 millones. Fuera de la pantalla, la vida de la actriz no fue nada fácil y luchó por su propio final feliz. “No tengo miedo. No me quejo. Incluso cuando me suceden cosas horribles, sigo adelante”, dijo alguna vez. Detrás de su eterna sonrisa hay una historia de sufrimiento familiar que la alejó de Barranquilla, su amada tierra.

La latina, con su acento y raíces marcadas, se convirtió en un ejemplo de superación y valentía para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Su viaje a la cima comenzó una playa de su país cuando la descubrieron y le ofrecieron una audición para un comercial de Pepsi y terminó como una las caras más reconocibles de Hollywood con cuatro nominaciones al Emmy. Siendo madre soltera debió enfrentar un cáncer de tiroides con solo 28 años, y sufrió el asesinato de su hermano mayor.

Afortunadamente, eligió convertirse en una de las mujeres más divertidas de la pantalla chica. Ha sabido superar todas las adversidades y disfruta al máximo de las oportunidades que hoy le brinda la vida, como su hijo Manolo, y su marido, Joe Manganiello, con quien dice vivir en una eterna luna de miel.

Su hermano fue asesinado en un intento de secuestro

El hermano de Sofía Vergara fue asesinado en un intento de secuestro en 1998

Sofía Vergara se mudó a Estados Unidos y pronto consiguió su primer trabajo como presentadora de un programa de viajes llamado “Fuera de Serie” para Telemundo, en 1995. Sin embargo, la buena suerte no duró mucho para la actriz, ya que su hermano mayor, Rafael, de 27 años fue asesinado en 1998 en Barranquilla, Colombia: salió un día sin guardaespaldas y fue disparado durante un intento de secuestro. En una entrevista en 2019, la actriz ofreció detalles sobre lo ocurrido: “Fue un suceso muy dramático. Venimos de una familia con éxito, y sabíamos que él era un blanco fácil para los delincuentes. Por eso siempre iba con guardaespaldas. El único día que salió solo, le dispararon y lo mataron. Fue absolutamente devastador”.

“Fue una pesadilla. Mi madre se quedó después de aquello como un zombie”, dijo en una entrevista de 2011 con la revista Parade. Sofía no pudo escapar del drama que rodeó la muerte de Rafael. En 2013, National Enquirer afirmó que Vergara había contratado un investigador privado para conocer la verdadera razón del asesinato de su hermano. Sin embargo, la colombiana lo desmintió. “Esto no es noticia. Esto es irrespetuoso. Sabemos todo lo que necesitamos saber sobre la muerte de mi hermano”, declaró en Twitter.

Tras el trágico suceso, Sofía decidió que su madre, su hermana Verónica y su hermano menor Julio se fueron a vivir con ella a Miami. “Yo quería estar con la familia, así que compré una casa grande y todos comenzamos a vivir juntos”, explicó en la revista Parade. “Cuando te pasan cosas malas, solo hay que respirar profundamente y seguir adelante, si no es por ti mismo, por todos los que amas”.

Rafael Vergara dejó una hija, Claudia Daniela, a quien tuvo junto a Claudia Elena Rentería. La joven de 27 años ha ganado fama gracias a que es muy parecida a su famosa tía Sofía, además es muy unida a ella y la acompaña a diversos eventos.

En 2011 su otro hermano, Julio, fue deportado a Colombia después de haber sido arrestado en los Estados Unidos.“Después de la muerte de Rafael, Julio lo pasó mal”, comentó la actriz a la prensa. “Estaban muy unidos”, añadió. En lugar de concentrarse en sus estudios en la Universidad en Michigan, comenzó a consumir cocaína y alcohol. Para ella fue desgarrador ver a un ser querido convertirse en un adicto. “Ahora es otra persona. Ver a alguien destruyéndose durante 10 años, poco a poco, ese es el peor castigo”, declaró a la revista Parade.

Romances peligrosos

Sofia Vergara y Chris Paciello (The Grosby Group)

Con solo 18 años, y mientras estudiaba odontología y trabajaba como modelo, se casó con José González, su novio del secundario. A los 20 tuvo un hijo con él y un año después se divorciaron. La actriz tiene una buena relación con su ex marido y padre de Manolo. Incluso él se queda en su casa cuando está en los Estados Unidos, pero tiene otra ex pareja con el que probablemente no sea tan cercana. Tras instalarse en Miami, dicen que mantuvo una relación con el cantante español Enrique Iglesias y luego, con un hombre mucho más oscuro: Chris Paciello.

Nacido como Christian Ludwigsen, Paciello era propietario de varios clubes de Miami en los años 90. Fue vinculado con la mafia y participó en la red de robo de automóviles “Los intocables”. Entre sus amigos famosos se encontraban Madonna y Puff Daddy. Según Vanity Fair, Vergara era su “relación más seria”. Fue acusado de participar en un robo en el que una mujer fue asesinada, en febrero de 1993. Según Page Six, la actriz ofreció su casa para pagar la fianza. Terminó en la cárcel en 2000 tras declararse culpable y en septiembre de 2006, fue puesto en libertad tras cumplir seis años de prisión. El 6 de marzo de 2012, Paciello abrió un nuevo restaurante, Bianca, en el Hotel Delano en South Beach. “Lamento los errores que cometí en el pasado. Estoy trabajando duro para construir una nueva vida para mí”.

Sofía Vergara con el ex capo narco colombiano Andrés Lopéz Lopéz (The Grosby Group)

Vergara también fue vinculado sentimentalmente con el ex capo de la droga colombiano Andrés Lopéz Lopéz, conocido en el mundo del crimen organizado como “Florecita, quien aprovechó los años que pasó entre rejas para escribir. En 2009 la actriz y el autor del libro “El cartel de los sapos” fueron retratados caminando de la mano por la Gran Manzana. Ella desmintió el romance ante los medios, pero él describió a la estrella de la comedia televisiva “Modern Family” como “una mujer maravillosa a la que amo sinceramente” .

Un año después, empezó a salir con Nick Loeb, miembro de una acaudalada familia. En la Nochevieja de 2012, él protagonizó una violenta y escandalosa pelea con un hombre que empujó a su novia. La pareja estaba en el club Story, propiedad de Paciello, que ya había salido de prisión, y las cosas terminaron mal, según una de las versiones por los celos de Loeb. Vergara terminó en el suelo, con el vestido roto.

“Quiere matar a mis hijas”

El empresario Nick Loeb está en una batalla legal contra la estrella colombiana Sofía Vergara por los embriones que congelaron en el año 2013 (Reuters)

Sofía Vergara ha estado vinculada sentimentalmente con algunos hombres peligrosos, pero su mayor batalla hasta la fecha es con el empresario y ex prometido Nick Loeb. Vergara y Loeb todavía se encuentran en una disputa legal sobre los embriones que la pareja congeló en 2013 mientras aún estaban juntos.

La batalla comenzó cuando Loeb demandó a Vergara por la custodia de los embriones en 2014, con la supuesta intención de implantarlos en el útero de otra mujer para poder cumplir su deseo de convertirse en padre. Ella pretende destruirlos.

“Yo tengo dos hijas. Cuando tienes embriones 50% son de ella y 50% mío”, dijo Loeb que explicó, además, que con la tecnología actual conoce el sexo de los embriones, a los que -aseguró- ambos decidieron llamar Isabella y Emma.

El equipo legal de Loeb inicialmente presentó la demanda en California y luego la abandonó para poder establecer la residencia para los embriones en el estado de Louisiana ya que la ley allí le confiere personalidad a los embriones y prohíbe su propiedad o destrucción y requiere que cualquier disputa en relación con su futuro sea resuelta en “el mejor de sus intereses”. La Justicia aún no se ha decidido.

Joe Manganiello y Sofia Vergara (AFP)

Su periplo sentimental termina, de momento, junto al actor Joe Manganiello, al que conoció mientras aún estaba con Loeb durante una cena en la Casa Blanca. “No podía apartar los ojos de ella”, dijo el actor. Vergara estaba comprometida en ese momento, pero cuando Manganiello se enteró de que la relación terminó, le preguntó a su coprotagonista de “Modern Family”, Jesse Tyler Ferguson, su número. Seis meses después, él le pidió matrimonio y se casaron en noviembre de 2015.

Un complejo ascenso al estrellato

fue la actriz mejor pagada en 2020, superando a intérpretes como Angelina Jolie y Gal Gadot, rivales del mundo del cine (AP)

Aunque la fama de Sofía Vergara puede parecer que llegó rápidamente debido al éxito instantáneo de “Modern Family”, no fue así. El acento colombiano que es parte de su encanto también fue un obstáculo para ella en sus inicios. “No puedes comparar las oportunidades que tiene una actriz con acento estadounidense. Cuando recibe 10 guiones a la semana, yo obtengo dos al mes”, explicó a The Hollywood Reporter en 2010. Cuando comenzó a actuar, contrató a un entrenador para tratar de ayudarla a deshacerse de su acento. “Pero mis audiciones estaban empeorando porque me olvidaba de actuar y me enfocaba en las pronunciaciones”.

El ex presidente de ABC, Steve McPherson, creyó en ella y la mantuvo en la cadena incluso después de dos comedias fallidas: “Hot Properties” en 2005 y “Knights Of Prosperity” en 2007. La lealtad de McPherson a Vergara dio como resultado que los co-creadores de “Modern Family”, Chris Lloyd y Steve. Levitan escribieran el papel de Gloria Delgado, específicamente para ella. El resto fue historia y millones.

Durante su entrevista con el medio, admitió que si bien ser inmigrante es “muy difícil”, está agradecida por todas las oportunidades que ha encontrado en EEUU. “Es un país que me ha dado la posibilidad de criar a mi familia, trabajar y ganar dinero”.

Fue la actriz mejor pagada en 2020, superando a sus rivales del mundo del cine debido a que la pandemia redujo los ingresos de la taquilla de Hollywood, según la lista anual de Forbes. Con 43 millones de dólares embolsados en los últimos 12 meses, la colombiana -en segundo lugar el año pasado- quedó por delante en el podio de Angelina Jolie (35 millones) y de la israelí Gal Gadot (31 millones). A los 48 años ganó USD 500.000 por episodio de “Modern Family” y como jurado de “America’s Got Talent” se garantió “al menos 10 millones de dólares por temporada”, sin contar sus diversos contratos publicitarios, según la revista.

