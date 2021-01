Andrea Escalona opinó sobre los comentarios que hicieron sus compañeros de “Hoy” respecto a la youtuber Nath Campos

La conductora que comparte pantalla con Andrea, Martha y Arath consideró que actuaron bien tras la polémica generada (Foto: Instagram @andy_escalona)

Andrea Escalona, quien forma parte de toda la escuadrilla de conductores de Hoy, habló finalmente sobre las críticas que han hecho tanto al programa como a algunos de sus compañeros de trabajo. A su vez, mencionó la importancia de hablar de los derechos de la mujer.

Han sido días agitados para Hoy, uno de los programas matutinos más importantes de la televisión mexicana. Esto luego de que, en una mesa de debate, tres de los conductores principales hicieran comentarios inadecuados sobre Nath Campos, una youtuber mexicana que hace días publicó un video donde acusó a su antiguo compañero, Rix, de haber abusado sexualmente de ella.

Ahora a la hija de Magda Rodríguez, la fallecida productora de entretenimiento, le tocó hablar. En una entrevista para varios medios de comunicación (y compartida a través del canal de YouTube de Eden Dorantes), Escalona empezó por decir que estaba bien que criticaran el programa: “Yo creo que las críticas siempre funcionan para construir, para replantearnos. Lo que se dice y lo que pasa en Hoy es muy importante”.

Justificó los comentarios cuestionables de sus compañeros de trabajo al asegurar que el problema estuvo en la duración del segmento donde opinaron sobre Nath Campos: “A veces esa mesa es muy corta y no hay tiempo de debate para decir ‘Tú piensas esto y yo opino esto’. Creo que a veces es tan chiquito que no podemos profundizar (sobre los temas)”.

Aun así, aplaudió la reacción que tuvieron posteriormente su tocaya Andrea, Martha y Arath tras ser asediados por comentarios negativos. “Vi lo que subió Andrea Legarreta. Su tono de voz fue muy sincero y también decir ‘Me equivoqué. Cometí un error, el que tiene boca se equivoca’ y no solamente hacerlo en sus redes sociales, sino decirlo también en el programa”.

Escalona consideró que ellos no pueden ser perfectos y siguió justificando las palabras que dijeron los tres conductores. “Pues no somos perfectos. Somos humanos, tenemos errores, decimos cosas. Todos los que tenemos un micrófono. Yo la he regado un montón de veces”, explicó.

Dijo que hay que reconocer la “humildad” que sus compañeros tuvieron al decir que “la regaron”. Además de que, opinó, el programa y estos presentadores manejaron de manera adecuada las disculpas públicas que dieron después: “Creo que el programa lo resolvió muy bien. Creo que el programa lo resolvió muy rápido. Yo creo que ellos salieron a dar la cara, salieron a dar una disculpa que nació de ellos. No salió de una obligación ni de la empresa, ni del show”.

Así también destacó la importancia de estar del lado de las víctimas de abuso y lo mucho que Nath Campos marcó a la gente. “Nadie tiene el derecho de meterle la mano a nadie. Ni hombres, ni mujeres y tenemos que respetarnos”, dijo.

Luego añadió: “Creo que es bien importante como mujeres unirnos. Yo la verdad estoy muy a favor del (Yo Te Creo), de alzar la voz, de apoyar a una mujer como Nath y con lo que pasó ha de ser bien difícil todo el proceso”.

Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta fueron quienes protagonizaron el inicio de la polémica. Uno de los comentarios que quedaron más marcados en la opinión pública fue de Martha, quien dijo: “El tema sería ¿por qué tendrían que tomar hasta ahogarse, que no se acuerden qué pasó o qué permitieron o qué no permitieron?”.

Luego Andrea Legarreta cuestionó el comportamiento de la joven influencer al poner en duda los motivos que tuvo para seguir en contacto son su abusador. Por su parte, Arath habló sobre lo importante que era esclarecer el asunto, pero implicando la posibilidad de que Nath Campos pudiera haber mentido sobre sus acusaciones.

Posteriormente se desató una horda de críticas feroces contra los tres comunicadores donde los acusaban de haber revictimizado a Nath Campos. Entre los comentarios que pueden encontrarse en la red, hay de varias usuarias señalando lo preocupante que sería hablar de abuso sexual con cualquiera de estas tres personalidades, pues probablemente les echarían la culpa.

No pasó mucho tiempo antes de que Figueroa, Legarreta y de la Torre salieran a pedir disculpas públicas y tuvieran que admitir en la transmisión del día siguiente que cometieron un error. Si bien eso no ha disminuido la indignación de los internautas, los conductores ya han tratado de seguir adelante con su trabajo.

