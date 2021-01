“Me vale v***”: la escandalosa respuesta del “Capi” a quienes lo acusaron de tramposo en Venga la Alegría

(Foto: Instagram de Capi Pérez)

“El Capi” Pérez es parte importante del elenco de Venga la Alegría y su participación siempre genera polémica, ya sea por sus comportamientos, sus frases o sus sketches, pero ahora fue atacado en redes sociales por su actuación en el juego “Sin Palabras”, donde más de uno se percató de que se aprovechó de la situación para obtener un punto para el equipo del Pueblo.

El presentador hizo un juego de palabras que confundió al juez de la dinámica, Roger Rodríguez, por lo que finalmente le dio el punto a Carlos Alberto Pérez Ibarra, nombre real del comediante nacido en Aguascalientes.

Tras este comportamiento en el juego de mímica y adivinación, “El Capi” Pérez fue llamado tramposo por sus mismos compañeros del equipo Favorito y después los televidentes se volcaron a las redes sociales para hacer lo propio.

Frente a esta situación, el comediante usó sus redes sociales para responder a la polémica de manera graciosa y fiel al estilo que le ha dado éxito a lo largo de su estancia en el programa matutino y dentro de TV Azteca.

“Estaba leyendo algunos mensajitos que me mandaron respecto al juego de este día, en el ‘Sin palabras’, me están diciendo que soy un tramposo, un deshonesto, que no sirvo ni para ching*r a mi madre y lo único que yo tengo que decir es lo siguiente”, dijo con tono serio en sus historias de Instagram, lo que hizo pensar que sí aceptaría su mala conducta y ofrecería algún tipo de alcaración.

Pero esto quedó atrás cuando presentó un video de TikTok con su respuesta final: “Me vale verg*”. El comentario siemple y escueto fue acompañado por un gesto de aprobación y una risa cómplice.

El sentido del humor del “Capi” Pérez ha causado revuelo en más de una ocasión y por lo mismo llamó la atención su forma de aclarar lo ocurrido la mañana de ayer en Venga la Alegría, donde los mismos conductores han evidenciado que dentro del juego no se quieren ni se apoyan.

Parte del gran éxito del programa de revista de TV Azteca es la química de sus conductores al aire, aunque entre las dinámicas para conseguir puntos son muy competitivos, como ocurre diariamente en el “Sin Palabras”.

Lo que sí ocurrió en el polémico juego

Cynthia Rodríguez estaba al frente de sus compañeros para que adivinaran con mímica la frase “Tú me dejaste de querer”.

Entre los movimientos hacia ambos equipos, todos los conductores tuvieron la oportunidad de dar su opinión, pero fueron Ricardo Casares y “El Capi” quienes estuvieron más insistentes durante esta participación.

Finalmente Pérez dijo “Tú me dejaste caer” y Roger le dio el punto, aunque la frase era completamente diferente.

Cynthia reaccionó rápidamente y debatió la decisión del juez, quien se mantuvo firme a pesar de ver la repetición de la secuencia.

Esto dividió a ambos equipos. El del Pueblo a defender a Roger y el Favorito a evidenciar la trampa del “Capi”, quien después aseguró que sí dijo “Tú me dejaste de querer”, aunque al inició ni siquiera supo lo que tenía que comentar.

En redes sociales también abundaron los comentarios en contra del comportamiento del también conductor de "La Resolana"

“Capi tú no eres tramposo, recapacita”, dijo Cynthia Rodríguez en espera de que reconocieran el error que nunca llegó.

En redes sociales también abundaron los comentarios en contra del comportamiento del también conductor de La Resolana, de Roger Rodríguez y del equipo del Pueblo.

A pesar de las constantes polémicas, “El Capi” Pérez goza de su popularidad y es uno de los talentos más queridos dentro de la televisora del Ajusco.

