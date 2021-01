“Jamás fue con esa intención”: Luisito Rey se disculpó con Nath Campos luego de haberla responsabilizado de ser víctima de abuso sexual

Luisito Rey YouTuber (Foto: Instagram@luisitoreyfotos)

El youtuber Luis Ángel Rey, mejor conocido como Luisito Rey, compartió un video explicando sus verdaderas intenciones tras los comentarios que emitió respecto a la denuncia que hizo Nath Campos sobre el abuso sexual que sufrió por parte del creador de contenido Ricardo González ‘Rix’.

“Sé que en este momento hay muchas personas que ya me están odiando. Aclarar que de un live de hora y media en donde se le estuvo mostrando apoyo a Nathy empatía, entendimiento. (Hay) 30 segundos en donde mal empleo la palabra ‘culpable’ hacia con Nath”, dijo el creador de contenido en un breve video que compartió vía redes sociales.

“Cuando utilicé la palabra, mal empleada repito, era para tratar, a lo mejor, de dar una reflexión hacia todos. Hacia que nos cuidemos cuando salgamos a empedar. Sé que muchos están diciendo que por qué te debes de cuidar. Y claro, en un mundo ideal, hacia el que espero que vayamos, no se tendría uno que cuidar de muchas cosas”, continuó.

El youtuber aseguró que su verdadera intención era incentivar una reflexión sobre el cuidado que se debe tener cuando hay algún uso de sustancias alcohólicas y que no pretendió, en ningún momento, responsabilizar a Nath de lo sucedido.

“Jamás mi onda ha sido desde el machismo, desde poner a Nath como responsable de lo que pasó, nunca. Y nada, al final del día yo sé lo que soy. Sé lo que he hecho por las mujeres de mi familia, en mi carrera y en mi día a día. No es que como me estén pegando ahí donde me duele, porque no. Al final del día sé lo que las mujeres representan en mi vida”, apuntó Luis Ángel.

El youtuber finalizó el mensaje ofreciendo una disculpa a Nath, en caso de que ella se haya sentido aludida: “Si Nath se sintió ofendida por esto, le pido una disculpa, pero jamás fue con esa intención. Eso es todo, voy a parar aquí el tema”.

Y es que, horas después de que la influencer Nath Campos compartiera su testimonio y denunciara el abuso sexual que sufrió a manos de Ricardo González, Luisito Rey hizo una trasmisión en vivo desde YouTube en el que reaccionó al video publicado por Nath el pasado 22 de enero.

Dentro de la transmisión, el youtuber expresó que tanto Nath como Rix se encontraban sufriendo. Y, mientras externó su simpatía por el influencer, Luis Ángel expresó que Campos tuvo en parte la culpa de lo sucedido por haber bebido de más.

“Entiendo el sufrimiento de Nath, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y él la ocasionó, es culpable. Nath también es culpable por no medirse en cuando a qué tomar”, dijo.

Estos comentarios le valieron al hombre de 32 años una lluvia de críticas y reclamos por culpar a la víctima y no al abusador. Horas más tarde, el youtuber se defendió dentro de su cuenta de Twitter.

“Quien vio el video completo sabrá que cuando dije ‘culpable’ me refería a las medidas precautorias que se pueden tomar en futuras ocasiones para muchas mujeres. Vivimos una realidad complicada en esas cuestiones. Eso fue todo”, respondió el youtuber.

Sin embargo, este comentario generó mucho enojo entre algunos seguidores, quienes reclamaron el hecho de que se considere normal el que las mujeres tengan que cuidarse de un posible abuso sexual, incluso de sus propias amistades.

“WEY! Nath fue a tomar con sus AMIGOS! Estas medidas ‘precautorias’ que mencionas, sólo deberían pasar por la mente de las personas cuando vana tomar con desconocidos (que tampoco debería ser necesario), qué horror que normalices que ya ni con amigos se puede tomar tranquilo”, expresó un usuario.

