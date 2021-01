La ex de Armie Hammer, Paige Lorenze, reveló un inquietante acto que el intérprete cometió sin su consentimiento

Paige Lorenze, de 22 años, reveló que Armie Hammer enviaba fotos de ella desnuda a sus amigos sin su consentimiento

La ex de Armie Hammer volvió a hablar sobre su traumática relación de cuatro meses que mantuvo con el actor. Paige Lorenze, de 22 años, acaba de revelar un presunto detalle nuevo e inquietante de algo que hizo Hammer durante su tiempo juntos.

Lorenze lo ha acusado de enviar fotos de ella desnuda a sus amigos sin su consentimiento. En un tuit publicado el domingo, escribió: “AH (Armie Hammer) compartiendo fotos mías que ni siquiera sabía que existían con personas en línea, sin mi permiso o conocimiento. Asqueroso, violador y francamente inaceptable”.

La modelo compartió algunas capturas de pantalla de una conversación que Hammer supuestamente tuvo con otra persona en donde compartía fotos de ella tras pasar la noche juntos. En los chats se puede leer que al actor y su amigo conversan sobre unas instantáneas que el actor le envió sobre Lorenze “atada” y “parada frente a un espejo”.

Hammer supuestamente envió una foto por DM a un amigo, que le preguntó: “¿La misma chica?” y el actor parece confirmarlo: “Misma chica”. Luego supuestamente le dijo: “Ese fue solo el nudo. Terminé usando más cuerdas durante la noche”. El amigo le consulta después “¿Se tomó bien lo casual?” a lo que él respondió: “No le gustó”. Más tarde, el amigo del actor discutió su conversación con otra persona y dijo: “Me siento muy mal por mi respuesta sobre que me envíe desnudos de personas. Pero ahora puedo ver eso”.

Paige Lorenze relató que el protagonista de “Call Me By Your Name” la sometió a prácticas extremas. “Era como ‘Cincuenta sombras de Grey’, pero sin amor”, declaró

En una reciente entrevista con Daily Mail, la ex novia del actor aseguró que Hammer tenía maniquíes en el sótano de la casa de su familia para practicar cómo atar a las mujeres. En conversación con el tabloide, Lorenze habló de su romance “profundamente traumático” con la estrella de cine, y aseveró que el intérprete una vez usó un cuchillo para tallar la inicial de su nombre, la A, en su cuerpo durante un juego sexual. A menudo estaba cubierta de moretones y marcas de mordeduras después de tener sexo con él, y expresó que su relación era como la película “Cincuenta sombras de Grey”, pero sin amor.

La ex esquiadora profesional brindó escalofriantes detalles de su relación con el actor, vínculo que duró entre agosto y diciembre de 2020. “Tenía hematomas por todas partes cuando estábamos juntos. Yo era su propia fantasía de Christian Grey en la vida real”, dijo Lorenze. “Tenía marcas de dientes y de mordidas por todo mi cuerpo”.

Y además confirmó que el actor, de 34 años habló de canibalismo mientras estaban juntos. “Quería encontrar un médico que me quitara las costillas. Me dijo que se pueden quitar las costillas de abajo para poder cocinarlas y comérselas. No paraba de decirme que no las necesitaba. Lo dijo más de una vez. Hablaba muy en serio”.

Armie Hammer negó las acusaciones en su contra (Reuters)

El abogado de Hammer ha respondido a las acusaciones realizadas por Paige en la entrevista: “Estas afirmaciones sobre el señor Hammer son evidentemente falsas. Cualquier interacción fue completamente acordada y consensuada”.

Lorenze también ha revelado que Hammer supuestamente aprendió a atar mujeres practicando con maniquíes que guardaba en el sótano de la casa de USD 5,8 millones que compartía con su ex esposa Elizabeth Chambers y sus dos hijos en Los Ángeles.

“Me dijo que tenía maniquíes en el sótano de la casa familiar, donde Elizabeth y él vivían, para practicar el atado de cuerdas’', dijo Lorenze al diario The Sun. “Me asustó, honestamente. Fue realmente extraño. Nunca había oído hablar de algo así antes”.

La marca que le habría dejado el actor a Paige Lorenze

Incluso afirmó que Armie una vez usó un cuchillo afilado para tallar una A en su piel alrededor del área genital. “Le encantaba jugar con el cuchillo. Estaba obsesionado con eso, y por lo general no me cortaba. Sin embargo, esa noche decidió que quería marcarme como de su propiedad y grabar su nombre en mi cuerpo. Antes de que pudiera procesarlo, hundió la punta del cuchillo en mi piel, justo encima de mi vagina”.

El abogado de Hammer ha respondido a las acusaciones realizadas por Paige en la entrevista: “Estas afirmaciones sobre el señor Hammer son evidentemente falsas. Cualquier interacción fue completamente acordada y consensuada”.

Pero Lorenze no fue la única mujer que lo expuso en los medios. Courtney Vucekovich, otra ex novia del actor, reveló que a la estrella le gustaban los “fetiches amo-esclavo” y que le expresó que quería “romper y comer sus costillas”. También dijo que la manipuló para que aceptara sus retorcidas fantasías y que a menudo hablaba de canibalismo.

Courtney Vucekovich con Armie Hammer (Instagram)

“Es un ser humano muy encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla ’', dijo Vucekovich al periódico Daily Mail en declaraciones la semana pasada.

“Es magnético, pero eso lo ha ayudado a salirse con la suya. Tiene una personalidad encantadora. Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve más oscuro”, afirmó Vucekovich. “Es un gran narcisista. Envía mensajes de audio con material bastante gráfico. Está obsesionado consigo mismo”.

Chambers, la ex esposa del actor y madre de sus dos hijos, se ha pronunciado al respecto diciendo estar “horrorizada y asqueada” ante los aparentes actos del intérprete.

Seguir leyendo:

Armie Hammer rompió el silencio acerca de las perturbadoras acusaciones en su contra

“Es un monstruo”: la reacción de la ex esposa de Armie Hammer por la filtración de perturbadores chats sexuales con fantasías de violación y canibalismo