Tras la acusación de Nath Campos, en redes recordaron un video de Rix donde habló sobre el día que la conoció

Este viernes, el influencer Rix se volvió tendencia en redes sociales, tras ser acusado como agresor sexual de la youtuber Nath Campos. Bajo el hashtag #RIXABUSADOR los usuarios comenzaron a evidenciar al famoso y compartieron un video antiguo en donde Rix habla sobre la afectada.

En el audiovisual titulado “Primera impresión de youtubers” se ve al Rix sentado en un sillón blanco y acompañado del actor Harold Azuara. Ambos con un recipiente del que extraían papeles con nombres de colaboradores de la plataforma.

“A Nath Campos la conocí en un antro que se llama Raga hace como cuatro años de empezar a hacer vídeos […] y yo realmente no puedo tener una buena impresión de ella porque yo en realidad estaba muy borracho y me la estaba intentando agarrar. Pero esa fue la primera impresión, para mí fue una impresión normal”, mencionó Rix en su video publicado en enero de 2017.

En la grabación se escucha a Harold Azuara decirle que en ese caso, Nath Campos le debió parecer bonita porque había intentado tener algo con ella, a lo que Rix respondió que efectivamente le parecía atractiva.

“Sí, exacto, ella es guapa y le voy a intentar dar unos besos”, dijo el influencer y posteriormente añadió: “Me la voy a comer, me la tengo que comer, pero lo tengo que hacer porque son las reglas del video”, concluyó y después procedió a masticar el papel con el nombre de la youtuber.

El actor señaló sentirse culpable por haber participado en el video (Foto: Twitter@haroldazuara)

Tras el destape de este viejo video, algunos internautas comenzaron a llamar hipócrita a Harold Azuara, quien horas antes había puesto varios tuits en los que le decía a Nath Campos que había sido muy valiente al hablar y sentenciaba a aquellos que ya sabían y no habían hecho nada.

Ante esto, el joven actor citó el tuit con el vídeo y expresó: “Si me dijeron y no me di cuenta, me siento culpable, perdón”. No obstante, las menciones por parte de los usuarios le continuaron llegando y algunos de ellos destacaron la normalización social de frases como la de Rix.

“La sociedad normaliza tanto este tipo de comentarios que lo dejamos de lado, no es tu culpa, aprendemos todos juntos, es triste que tengan que pasar este tipo de cosas para tomarlo enserio”, señaló @vanessalizeth02.

Nath Campos compartió un video en el que narra que fue abusada sexualmente por Rix (Foto: Twitter@nathcampost)

Hasta el momento, la cuenta oficial de Rix se mantiene privada, sin embargo, dentro del hashtag #RIXABUSADOR se empezaron a filtrar imágenes de un grupo de telegram donde aparentemente el influencer dice que próximamente subirá algunas historias aclarando su lado de la historia.

Toda esta controversia surgió a partir de que Nath Campos, subió un vídeo de 47 minutos en donde rememoró una ocasión en la que salió de antro con sus amigos y Rix abusó de ella.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, dijo la influencer.

