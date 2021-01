La impresionante actuación de Katy Perry en el ‘Celebrating América’

Katy Perry en el Celebrating America interpretó el tema Firework (Foto: AFP)

Katy Perry fue la encargada de cerrar el evento ‘Celebrating América’ con motivo de la toma de protesta de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris como la vicepresidenta. Su actuación dejó maravillados a los asistentes del evento al igual que a las personas que siguieron la transmisión por internet. Con su tema tan popular e icónico Firework la cantautora prendió la noche con la energía de la canción.

Todo el vestuario de Katy lucía un color blanco perla, Un vestido largo de mangas largas lo combinó con unos guantes y joyería plateada que la hicieron brillar en el escenario. Su cabello platinado fue el elemento especial que la hizo parecer tan radiante en el escenario. Tras dar a luz a su bebé, estrenar su nueva canción “Not The End Of The World” y su actuación de esta noche demostró que la cantante de pop está mas que preparada para continuar su carrera artística.

La cantante de pop cerró el evento que celebró el cambio de gobierno en Estados Unidos (Foto: Especial/ AFP)

Frente al Monumento a Lincoln en Washington, Katy Perry hizo deslumbrar la noche con fuegos artificiales que salieron a la par que la cantante interpretaba su canción. Así como en el video oficial del tema, fueron saliendo cohetes y fuegos artificiales de distintos colores que formaron parte del show que preparó para esta noche.

La noche obscura se iluminó de colores, luces rojas, verdes, azules, amarillas, blancas de todo tipo brillaron en Estados Unidos, los fuegos artificiales dibujaron figuras en el cielo, rayos, círculos, cascadas y un sin fin de estelas brillantes bailaron al ritmo de ‘Cause baby, you’re a firework.

La interpretación de la cantautora dejó impresionados al público que asistió al evento, el mismo presidente Joe Biden observó el momento en el que los fuegos artificiales iluminaron la noche. (Foto: Joshua Roberts/ AFP)

Las reacciones en Twitter de los seguidores de la cantante aplaudieron el espectáculo que diseñó, muchos de sus fans que viven en México admitieron que desde el momento en que se enteraron de su participación en el ‘Celebrating América’ siguieron el streaming. Algunos internautas señalaron que fueron los mejores cuatro minutos del show, a pesar de que diversos artistas participaron en el evento, destacaron la actuación de Katy Perry.

El ‘Celebrating America’ evento en honor a la investidura de Joe Biden empezó con la actuación de Bruce Springsteen quien interpretó su tema “The Land Of Hopes And Dreams”. El actor Tom Hanks fue el encargado de decir el discurso inaugural del evento. Seguido de eso continuaron las actuaciones de los artistas que formaron parte del elenco del show.

Katy Perry en el Celebrating America (Foto: AFP)

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 algunos cantantes hicieron su presentación por video, no asistieron a la capital del país. Uno de ellos es Jon Bon Jovi quien desde Miami presentó su número con una canción de los Beatles, interpretó “Here Comes The Sun”. Justin Timberlake y Ant Clemons también participaron interpretando la canción “Better Days”, parte de los artistas de rock llegó la agrupación Foo Fighters para cantar “Times Like These”.

Katy Perry vistió un vestido color blanco de mangas largas y guantes que presentaron a una la cantante con profesionalismo y solemnidad para el evento. (Foto: AFP)

En esta toma de presidencia estadounidense tan peculiar y atípica por el momento de pandemia por el nuevo coronavirus, la participación de los artistas más populares de Estados Unidos participaron en este evento político de transcendencia.

La cantante Lady Gaga durante la ceremonia de juramentación de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos, en Washington, interpretó el himno nacional. (Foto: EFE/Patrick Semansky)

Para el himno nacional, Lady Gaga fue la encargada de realizar los honores patrióticos del evento, su interpretación estuvo llena de emoción por el significado del cambio que iniciaría el país. Seguido de su actuación participó Jennifer Lopez con una presentación que llevó una carga política y un mensaje de apoyo a la comunidad latina, “¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”, enunció la frase en español lo cual le dio más peso al mensaje.

