Armie Hammer se disculpó por referirse a una mujer como “Miss Caimán” en un explosivo video

Armie Hammer se disculpó por haberse referido incorrectamente a una mujer como “Miss Caimán” (Foto: EFE/EPA/WARREN TODA)

Armie Hammer se disculpó por haberse referido incorrectamente a una mujer como “Miss Caimán”. Esto después de que se filtrara un video en el aparece una mujer no identificada, utilizando lencería dentro de su cuenta privada de Instagram.

El diario Cayman Compass publicó un audio en el que el actor pidió perdón por haber dicho que tuvo relaciones sexuales con “Miss Caimán”. En la disculpa agregó que solamente se trataba de una broma.

“Me gustaría aclarar que la persona en mi video, que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Cayman. Lamento sinceramente cualquier confusión que haya causado mi tonto intento de humor. Mi más sentido pésame para la Miss Caimán, a quien no conozco, y para toda la organización, ya que no tenía intenciones de insinuar que en realidad era la señorita Cayman”, declaró.

En el polémico video filtrado en línea, Armie Hammer da un recorrido por su habitación de hotel en las Islas Caimán y hay una mujer en ropa interior que lo espera en la cama.

El actor ha estado en polémico durante un par de semanas debido a material polémico que se ha filtrado (Foto: Instagram)

El famoso actor de Hollywood, de 34 años, se jacta ante su círculo íntimo de una mujer vestida con lencería que lo esperaba pacientemente en su cama, mientras miraba al frente, en una grabación que obtuvo el tabloide británico Daily Mail.

Tras la filtración, la organización Miss Islas Caimán emitió un comunicado en el que deja en claro que la mujer que aparece en el video de la supuesta cuenta privada de Instagram de Hammer no es en realidad una ganadora de su competencia.

“El Comité y la señorita Caimán reinante consideran este asunto con la mayor seriedad y el asunto ha sido denunciado al Servicio de Policía de las Islas Caimán Real (RCIPS). El papel de Miss Caimán es, en parte, servir como modelo a seguir para las jóvenes de las Islas Caimán. La representación de la mujer en el video va en contra de todo lo que defiende nuestra organización y, en consecuencia, el Comité solicita que el Sr. Hammer elimine de inmediato todas las referencias a la señorita Cayman de sus canales de redes sociales”, expresó.

Contenido que habla de drogas y canibalismo

El protagonista de “Call me by your name” también publicó en su cuenta secreta de Instagram, seguido por sus amigos cercanos, un fragmento de sí mismo consumiendo drogas con un vaporizador.

Hammer compartió comprometedoras imágenes en sus cuentas de Instagram (Foto: Instagram)

“Cuando te das cuenta de que no realizan pruebas de DMT en pruebas de drogas”, escribió en una imagen de lo que parece ser una orden judicial. Esta establece que debe tomar una prueba de drogas antes de ver a los dos hijos que tuvo con su ex esposa Elizabeth Chambers, de 38 años, de quien se separó en julio pasado tras 10 años de matrimonio.

Hammer documentó la realización de su prueba de drogas en su casa, escribiendo: “Todo negativo, perras. Mi cuerpo es una unidad procesadora de tóxicos finamente ajustada. Para ser justos, tenía THC y benzos en mi orina. Pero, ¿quién no? El divorcio es muy divertido. No es tan divertido como las drogas”, declaró.

La grabación del actor se suma a otro material explosivo que se filtró en los últimos días sobre él en donde habla de sadomasoquismo y canibalismo. Días antes aparecieron de forma anónima en las redes presuntos mensajes privados del actor en el que detallaba algunas de sus fantasías sexuales. “Necesito beber tu sangre” o “soy cien por cien un caníbal” son algunos de esos mensajes que supuestamente escribió Hammer a una mujer vía Instagram.

También se filtraron mensajes que el actor supuestamente habría escrito (Foto: Alberto E. Rodriguez/AFP)

A través de Twitter una usuaria que se supone mantuvo una relación con Hammer, compartió el preocupante material, que aún no está verificado. Este contenía capturas de las charlas de índole sexual en las que el actor habla varias veces de violaciones, masoquismo y violencia: “Soy 100% caníbal. Quiero comerte”.

Los mensajes abarcan desde 2016 hasta el año pasado, cuando el intérprete seguía aún casado. Entre las confesiones perturbadoras e inquietantes, Hammer supuestamente dice que nunca antes había “admitido algo así” e insiste en querer “beber la sangre” de la mujer con la que habla, y fantasea con estrangularla.

