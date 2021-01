“Es inhumano”: Laura Zapata reveló nuevos detalles sobre el maltrato que sufrió su abuela en el centro de mayores

Laura Zapata espera que caiga sobre los responsables "todo el peso de la ley" (Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

A través de Twitter, Laura Zapata reveló más detalles sobre el estado de salud de su abuela, Eva Mange Márquez, y el maltrato que esta sufrió supuestamente en la residencia donde se encontraba.

Según la actriz de Rosa Salvaje, la adulta mayor, que este lunes cumplió 103 años, estaría atravesando mucho dolor debido a las lesiones que sufre, y avanzó que mañana le realizarán una debridación.

“Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo”, escribió.

Al visitar a su familiar en la residencia para adultos mayores, Laura Zapata se dio cuenta de que Eva Mange tenía hasta nueve escaras decúbito. Se trata de úlceras que se forman cuando los músculos y el tejido blando presionan contra una superficie, como una silla o una cama, durante un tiempo prolongado. La presión impide que la sangre circule en esa zona, y puede provocar que el tejido cutáneo muera.

Por la gravedad de las heridas, los médicos tendrán que someterla este martes a una debridación, un proceso médico que consiste en remover el material extraño y la piel muerta para favorecer la cicatrización de la herida.

Laura Zapata se defendió de los ataques en Twitter y aseveró que durante la pandemia no le han permitido ver a su familiar (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

En redes sociales, algunos usuarios le preguntaron a la actriz mexicana por qué tardó tanto en darse cuenta del estado de salud en el que se encontraba su abuela. Ella se defendió de los ataques y explicó que debido a la crisis sanitaria no la dejaban visitarla.

“Estamos en pandemia y por salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana, tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía”, escribió.

Además, aseguró que la sanitaria que estaba a cargo de Eva Mange y que la vestía cada día, no informó de las úlceras que se le habían formado a la mujer de 103 años.

“Todas las mañanas me mandaba fotos de cómo estaba y la enfermera psicótica la vestía y traía de aquí para allá con esas llagas. ¡Inhumano!”, apuntó.

Ahora espera que caiga “todo el peso de la ley sobre los responsables”, y aunque no quiso revelar el nombre del centro para mayores en el que ocurrieron los hechos, dijo que ya comenzaron las investigaciones.

Thalía y Laura Zapata se unen para denunciar el maltrato

En este video compartido en Tik Tok el pasado domingo, Laura Zapata habló por primera vez del deterioro de salud de su abuela (Video: Tik Tok de Laura Zapata)

Este lunes 18 de enero, Eva Mange cumplió 103 años. Y desde hace más de una semana, Laura Zapata había comentado en redes sociales que estaba cumpliendo todas las medidas sanitarias para poder visitarla en el centro de mayores, y celebrar el aniversario juntas.

La actriz de 64 años se aisló en su domicilio, y después, se realizó una PCR para asegurarse de era negativo a COVID-19, y no corría riesgo de contagiar a su abuela. Todo salió como esperaba, pero al llegar a la residencia, descubrió que su familiar había sufrido un importante deterioro físico.

“Hola amigos de la prensa y amigos en general. Desde ya les digo que estoy celebrando los 103 años de mi adorable abuela, la señora Eva Mange Márquez. Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud, y yo me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la diminución de su salud”, dijo la artista el domingo en un video de Tik Tok.

Una de las imágenes de las úlceras que tenía Eva Mange (Foto: Twitter @LAURAZAPATAM)

Solo unas horas más tarde, el lunes 18 de enero, Laura Zapata mostró imágenes de las graves lesiones que presentaba su abuela, y denunció malos tratos por parte de los cuidadores.

“Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables”, escribió en Twitter, donde compartió las fotografías de las úlceras.

También Thalía escribió un mensaje en Instagram.

“Hoy, 18 de enero del año en curso, deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, se lee en la publicación.

“Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, agregó.

La relación de Thalía con su abuela y Laura Zapata

Thalía junto a Eva Mange, el día en que esta cumplió 101 años (Foto: Instagram thalia)

Eva Mange Márquez era madre de Yolanda Miranda, quien tuvo cinco hijas: Laura Zapata, Thalía, Ernestina, Gabriela y Federica Sodi.

A pesar de compartir lazos de sangre, la relación entre las hermanas por parte de madre ha sido conflictiva. Y uno de los puntos que hizo distanciar a Laura Zapata de sus parientes fue precisamente la falta de apoyo económico que aportaban para los cuidados de su abuela.

Durante un tiempo, la intérprete de María Mercedes reclamó a sus hermanas el dinero que le dejó Yolanda Miranda tras su fallecimiento a Eva Mange, y les pidió que ayudaran con una cantidad para mantener a la adulta mayor.

Después de años de enfrentamiento en los medios de comunicación, y de que la abuela demandara a sus nietas para que le entregaran su parte de la herencia, Zapata retomó el contacto con Thalía hace tres años para celebrar el siglo de vida de Mange Márquez.

Aunque nunca se ha especificado la cantidad, se dice que Thalía envía dinero para apoyar con los gastos de su abuela, que siempre había cubierto Laura Zapata.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Thalía denunció maltrato a su abuela: “La hemos encontrado en condiciones totalmente inaceptables”

Thalía aceptó un reto y se transformó en “Bella Aldama” el personaje de “Marimar” de 1994

“Está cañón”: Thalía se dejó ver sin gota de maquillaje en el momento justo que padecía una intensa migraña