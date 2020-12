“Está cañón”: Thalía se dejó ver sin gota de maquillaje en el momento justo que padecía una intensa migraña

La intérprete de Tick Tock o Ten cuidao se dejó ver, como en otras veces, en un momento complicado de su vida (Foto: Instagram de Thalía)

Thalía es una de las cantantes mexicanas que ha logrado conservar su talento, belleza, encanto y sentido del humor a través del tiempo, por lo que no extraña que a sus 49 años luzca una piel impecable, un rostro con muy pocas líneas de expresión y unas facciones que resaltan sin una sola gota de maquillaje, justo después de levantarse.

La intérprete de Tick Tock o Ten cuidao se dejó ver, como en otras veces, en un momento complicado de su vida, pero siempre con un semblante cuidado y su atractivo natural.

Thalía disfrataba de su desayuno justo después de levantarse de la cama, pero hizo explícita una dolencia que tiene desde la infancia: la migraña.

Explicó que el dolor de cabeza comenzó porque escuchó varias noticias que le alteraron el ánimo, entre ellas la de una nueva enfermedad letal en la India y que no tiene que ver con la COVID-19.

“Me levanté con el peor dolor de cabeza. No sé cuantas pastillas ya llevo para el migrañón, de terror. Tengo migraña desde chica, pero esta vez fue patetic (patético)”, dijo al inicio de su relato.

“Ayer en la noche me fui a dormir con una noticia de que hay una nueva enfermedad en la India”, detalló la cantante de Amor a la mexicana o Piel morena.

Tras dar una breve descripción del malestar descubierto, Thalía sólo atinó a expresar su preocupación con un semblante poco alentador.

La famosa mexicana relacionó este nuevo descubrimiento con la serie The Walking Dead, que ha estado en el gusto del público a lo largo de 10 temporadas en las que se habla de una infección que desata el apocalipsis zombie.

“Está cañón, The Walking Dead”, concluyó.

Thalía tiene presente esta referencia porque, como ella misma lo ha explicado, es gran fanática del proyecto que se transmite por Fox Networks Group y Netflix.

La mexicana también mostró sus actividades para relajarse, por lo que la pudimos ver mientras meditó, se estiró y tomó el sol, lo que seguramente le ayudó con la migraña que la aquejó.

Pero a pesar de su dolencia e incomodidad por el descubrimiento en la India, Thalía apareció radiante, con un look muy relajado y sin una sola gota de maquillaje, lo que sin duda resaltó su belleza natural.

La famosa mexicana ha logrado consolidar su carrera a lo largo de 30 años en los que ha resaltado su talento, su carisma y peculiar sentido del humor.

Aunque inició su trayectoria en las telenovelas mexicanas, ha preferido ausentarse de las producciones de esta tipo, pero sí quisiera regresar a la actuación en nuevos proyectos.

“Me encantaría regresar en algún tipo de formato”, declaró en entrevista con Efe.

Han sido muchos los rumores del regreso de Thalía Sodi a las telenovelas y ella se ha cansado de repetir que eso es algo que ha quedado en su pasado, sin embargo, ahora le interesa probar proyectos más acordes a los tiempos actuales como las series.

“Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos”, mencionó la artista de 49 años, quien asegura que se ha negado numerosas veces a que se lleve a cabo alguna bioserie suya.

En la imagen, la cantante mexicana Thalía. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Lo que sí es claro es que le encanta reinventarse y como persona y artista siempre ha buscado salir de su zona de confort para aventurarse y probar nuevas rutas profesionales.

Por un lado su imparable producción musical, un espacio en el que le ha tocado renovarse constantemente y que este año explotó al máximo con colaboraciones tan diversas y juveniles como románticas.

“Cuando siempre haces lo mismo ya no hay reto, ya no hay ‘excitement’ (emoción) ni ‘sexyness’ (sensualidad). A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando”, dice aseguró.

Con información de Efe

