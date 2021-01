Jorge Medina arremetió contra sus compañeros de regional mexicano que asisten a reuniones en plena pandemia

El cantante reveló haber tenido casos de coronavirus en su familia (Foto: Instagram @j_medina37)

El cantante de música sinaloense Jorge Medina emitió una dura crítica contra sus compañeros del gremio musical y cuestionó qué clase de seres humanos son algunas personas que, en medio de la crisis sanitaria que está viviendo gran parte del mundo, se han mostrado faltos de empatía y “ajenos al dolor de los demás”.

A través de un live en su cuenta de Instagram, el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho criticó a varios de sus amigos y compañeros del ambiente del regional mexicano quienes han participado de reuniones sin tomar conciencia del riesgo que dichos encuentros representan para la salud y la propagación del coronavirus.

El cantante mencionó un ejemplo específico al respecto: el evento “Yaki Fest”, que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre comandado por el cantante Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El yaki”. Y es que para llevar a cabo este evento con el que celebró su cumpleaños, el ex vocalista de la Banda El Recodo se reunió con varios amigos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa y dicha fiesta fue transmitida en las redes sociales del cantante.

Tras varias horas de fiesta, el evento fue interrumpido abruptamente por personal de la Oficialía Mayor, que clausuró el inmueble (Foto: IG)

En el evento celebrado con mucha música de banda estuvieron presentes diversas figuras del regional mexicano como José Ángel Ledesma “El coyote”, Pancho Barraza, Grupo Firme, Fuerza Regia, Ernesto Barajas y Humberto Pérez “Kirri” de Enigma norteño, Carlos Sarabia, Alta consiga, Leandro Ríos, Luis Ángel “El flaco”, ex vocalista de Banda Los Recoditos, Uziel Payán, Ulices Cháidez, La ventaja y Alex Talamantes.

Ante este precedente, Jorge Medina fue enfático y, aunque admitió que muchos de los presentes en el evento son sus amigos y existe un respeto entre colegas, también criticó que se haya llevado a cabo dicha reunión:

“ A mí todo ese rollo del “Yaki Fest”, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Grupo Firme…yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas haciendo fiestas” , expresó el músico originario del poblado de Cacalotán, en el municipio de Rosario, Sinaloa.

Jorge Medina lamentó que sus compañeros ponderen la fiesta por encima de los cuidados de la salud (Foto: Instagram @j_medina37)

“Si tú no sientes empatía por el dolor de los demás, ¿qué clase de ser humano eres?, expresó el cantante que reveló haber tenido casos de contagio en la familia, pues un hermano doctor y dos hermanas enfermeras, quienes han estado trabajando todos estos meses para hacer frente a la contingencia sanitaria, han trabajado arduamente para salvar vidas. Mencionó que una de sus hermanas se ha contagiado ya en dos ocasiones derivado de su labor cono enfermera, además compartió que sus papás estuvieron delicados de salud en octubre y noviembre pasado a consecuencia de su contagio de COVID-19.

Yo por eso me cuido, que me digan amargado, que me digan lo que quieran, pero para mí eso es una estupidez, hay que ser muy pendejo para llevarle la muerte a tu familia, soy enemigo de eso, y cuando me dijeron lo del “Yaki Fest” y vi toda la bola de gente junta... yo los quiero mucho a todos, pero qué pendejos son

El evento ya es tradición en el ambiente del regional mexicano (Foto: Instagram)

Medina puso énfasis en la importancia de la empatía y cuestionó “qué tienen en el cerebro” quienes continúan de fiesta y dando conciertos en medio de las circunstancias actuales.

“Cada quien tiene su idea, pero si tú no has perdido a nadie, si a ti no se te ha muerto nadie, si tú no tienes hermanos que los ves cómo trabajan y cómo están de verdad en el hospital y no sientes nada por eso, entonces, ¿qué chingados eres? ¿Y qué es lo bueno que le aportas a la música? Porque no te sirve de nada que cantes bien bonito, si en tu cerebro tienes un chícharo”, finalizó.

