Juan Osorio reveló que su hijo Emilio tiene COVID-19 y está confinado

Juan Ososrio y Emilio ya habían estado anteriormente confinados cuando el productor mexicano se contagió de COVID-19 (Foto: Instagram@produccion_osorio)

Este miércoles el productor mexicano Juan Osorio Ortiz señaló a través de su cuenta de Twitter que su hijo Emilio Osorio se encuentra actualmente aislado por haber dado positivo a COVID-19.

“Banda, su apoyo es muy importante. Emilio está confinado por dar positivo de COVID, ayuden a que no se desespere. Gracias valedores”, recalcó el padre del actor conocido por su papel como Aristóteles Córcega en la telenovela Mi marido tiene familia.

La publicación se dio minutos después de que Emilio confirmara, también en sus redes sociales, los rumores de que estaba contagiado de coronavirus.

“Positivo. Pero no más que yo chiki”, expresó el tik-toker, refiriéndose en un breve tuit a su situación actual.

El ex esposo de Niurka se mostró preocupado por su hijo (Foto: Twitter@osoriojua)

Tras este mensaje, el apoyo por parte de los seguidores de Emilio comenzó a masificarse hasta el punto de convertirlo en tendencia en Twitter. Algunos usuarios le desearon pronta recuperación, mientras otros refrendaron su apoyo y compañía durante este periodo complicado que está atravesando.

“Eres la persona más fuerte que conozco y también una de las que más amo. Sé que puedes con esto y mucho más, eres fuerte, eres un guerrero y no estás solo, aquí hay muchas personitas que te amamos y estamos dispuestas a todo por ti. En las buenas, en las malas pero siempre contigo”, destacó una internauta.

Emilio Osorio confirmó su estado de salud y se convirtió en tendencia (Foto: Twitter@mailomarcos)

Cabe recordar en diciembre del año pasado, Juan Osorio anunció en el programa de espectáculos Hoy que había dado positivo a COVID-19 y durante las semanas posteriores se dio a conocer que presentó síntomas muy agudos de la enfermedad, por lo que incluso llegó a despedirse de sus hijos.

Tras enterarse de que se encontraba portando la enfermedad, el productor se dirigió a casa y se mantuvo en cuarentena vigilado muy de cerca por personal médico y por su hijo, el actor Emilio Osorio. Sin embargo, la condición del productor fue empeorando y tuvo que ser asistido usando oxígeno y manteniendo reposo.

Según Osorio, todo el tiempo que estuvo en su habitación se sintió como en una prisión e incluso en una situación muy similar a la del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos por liderar el Cártel de Sinaloa.

Juan Osorio venció al COVID-19 y se reincorporó a sus actividades en Televisa (Foto: Instagram @produccion_osorio)

“Yo decía que era el ‘Chapo’ Osorio porque me daban el plato de comida en la puerta y con platos desechables. Mi ropa, la persona que ayuda con mi ropa me dijo ‘ya la desinfectamos’, pero le tienen miedo a agarrarla, con todo eso te sientes como apestado y marginado. Al final del camino eso vale gorro, lo importante es que tu vida se salve”, señaló en ese entonces la ex pareja de Niurka.

Asimismo, el 4 de enero, Juan Osorio compartió un video grabado por Emilio en donde este último se mostraba contento y presumía que su papá estaba de vuelta en las instalaciones de Televisa.

“Se logró, andamos ‘Felipes’, vamos a empezar con todo, todo el año, claro que sí, el jefe está de vuelta”, dijo el actor en el clip que fue aplaudido por múltiples usuarios.

En el video se le veía al productor vestido con un traje gris, camisa azul y cubrebocas, saludando a los técnicos y camarógrafos y besando a su hijo sin quitarse el aditamento de protección: “Gracias, estoy muy contento, lo comparto con todos los seguidores de la telenovela y todo para que estemos felices”, destacó.

