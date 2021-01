La reacción de Kim Cattrall ante la nueva temporada de “Sex and the City”

La actriz reaccionó de una manera sutil ante las noticias (Foto: Archivo)

El domingo pasado fue anunciado que una nueva temporada de la exitosa serie “Sex and the City” será emitida por HBO Max, pero solamente Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresarán a los papeles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York respectivamente.

Por su parte, Kim Cattrall, tal y como ella misma había firmemente decidido, no regresará al icónico papel de Samantha Jones. La actriz cuya enemistad con Parker se hizo notoria en los últimos años, le dio “me gusta” a un tuit que la felicitó por mantener sus convicciones.

“Me encanta ‘Sex and the City’ y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti misma en primer lugar. Bien hecho @KimCattrall”, expresó un seguidor de la actriz el lunes.

Ante la esperanza de una tercera película, Kim Cattrall había decidido no tomar parte en más proyectos que tuvieran que ver con la serie desde 2016. No obstante, ella no estaba en contra de que alguien más tomara la batuta del icónico personaje al cual le dio vida.

Kim Cattrall Twitter (Captura de pantalla)

En 2018 Cattrall opinó acerca de quiénes podrían ser su reemplazo si un proyecto fuera aprobado sin ella.

“Soy parcial con @TheEllenShow (Ellen DeGeneres), pero @Oprah siempre fue mi primera. Pero luego están la diosa @TiffanyHaddish o @SofiaVergara. ¡Tantas actrices fabulosas para elegir que harán que Samantha sea suya!”, escribió en Twitter.

Por lo pronto, no ha habido ningún anuncio acerca de reemplazar a Cattrall en la nueva producción para HBO Max.

Una jugosa oferta

Mientras se preparan para volver a los zapatos de diseñadores que sus personajes tanto aman, Parker, Nixon y Davis pueden ansiar más que el vestuario. De acuerdo con un reporte de la revista Variety, las actrices obtendrán más de 1 millón de dólares por episodio por el proyecto de 10 episodios.

Las tres actrices fungirán como productoras ejecutivas (Foto: Archivo)

Según un reporte del portal The Hollywood Reporter (THR) la temporada, será denominada “And Just Like That...” (y así como si nada...). Esta seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte y el cómo navegan su amistad en sus 50.

Otra de las piezas principales que también faltarán será Darren Star, el creador de la serie original; por el momento se está buscando un showrunner. Mientras que la búsqueda por un equipo de escritores comenzó recientemente.

Michael Patrick King, quien ganó un Emmy por su trabajo en la dirección de la serie, y escribió y dirigió los dos filmes, regresará para producir la nueva versión. Parker, Davis y Nixon también fungirán como productoras ejecutivas.

Aunque no anunciaron una fecha oficial de estreno, HBO dio a conocer que espera tener las primeras escenas rodadas a fines de la primavera en Nueva York.

La filmación comenzará a finales de primavera (Foto: Archivo)

La serie original fue creada por Darren Star, estaba basada en un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. Duró seis temporadas. La franquicia generó dos películas, en 2008 y en 2010, y una ‘precuela’, emitida en 2013 por dos temporadas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Sarah Jessica Parker es señalada como la culpable de que Kim Cattrall no esté en el regreso de “Sex and the City”

Kim Cattrall: amor odio por Samantha Jones su personaje en “Sex and the city”, enemistad con Parker y un presente luminoso

La extraña teoría de Sarah Jessica Parker sobre las protagonistas de “Sex and the City”

“Sé una dama”: el impactante video viral que muestra las exigencias que enfrentan las mujeres