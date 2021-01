La esposa de Chadwick Boseman le rindió un tributo en la entrega de premios Gotham Awards

La esposa de Chadwick Boseman le rindió un tributo (Video: Twitter@DionneGrant)

Simone Ledward Boseman, la viuda de Chadwick Boseman, le rindió homenaje a su esposo el pasado lunes durante la premiación de los Gotham Awards. Simone aceptó el premio Actor Tribute en nombre de Boseman.

Boseman recibió el premio debido a su interpretación de Levee en “Ma Rainey’s Black Bottom”.

A través de un video, la cantante describió la pasión con la que Boseman trataba de vivir su vida y el cómo buscaba la verdad para vivir su vida bajo esos estándares. El actor se encargó de vivir estas lecciones en su día a día.

“Como artista, actor y persona, Chad tenía la práctica de decir la verdad. Es la persona más honesta que he conocido. Porque no se limitó a decir la verdad, la buscó activamente, en sí mismo, en quienes lo rodeaban y en el momento. La verdad puede ser algo muy fácil de evitar para el yo, pero si uno no vive en la verdad, entonces es imposible vivir de acuerdo con un propósito divino para su vida. Y así, se convirtió en la forma en que vivía su vida, día tras día. Imperfecto, pero decidido”, declaró Simone.

Boseman recibió el premio debido a su interpretación de Levee en “Ma Rainey’s Black Bottom” (Foto: EFE/David Lee/Netflix)

A pesar de morir a los 44 años, Simone expresó que Boseman vivió más de una vida en la que siempre aprendió cosas diferentes.

“Él tuvo la bendición de vivir muchas vidas dentro de una misma vida. Él desarrolló su comprensión de lo que significaba ser el uno, el ninguno y el todo. Se dio cuenta de que cuando uno es capaz de reconocer que su fuerza no proviene de uno mismo, rara vez se equivocan”, agregó.

Finalmente, Simone explicó que el trabajo de Boseman no solamente era repetir un guión, sino que era narrar una historia para “moldear un camino de la verdadera realización”. Fue por esto que pidió absorber las lecciones que el actor dejó

“No permitamos que su convicción sea en vano. Que nuestros espíritus sean tierra fértil para que caiga la sabiduría de Dios”, pidió.

Boseman falleció el pasado 28 de agosto (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

En un esfuerzo evidente por contener las lágrimas, Simone agradeció a Dios por haberle dado a su esposo los talentos que tuvo. Y, después, recibió el premio en nombre de Boseman.

“Es mi honor el recibir este premio en nombre de mi esposo en reconocimiento no solo de su profundo trabajo, sino de su impacto en esta industria y en este mundo. Chad, gracias, te amo y estoy muy orgullosa de ti. Sigue brillando tu luz hacia nosotros. Gracias”, expresó.

Un matrimonio sorpresa

Con la noticia de la muerte del actor, también llegó la de su matrimonio con Ledward, pues cuando se hizo el anuncio del fallecimiento, la familia escribió que Boseman había fallecido rodeado de su esposa y familia.

La pareja fue vista junta por primera vez en 2015, poco tiempo después de ella se había graduado de la Universidad Politécnica de Pomona, donde se especializó en estudios de la industria musical y se desempeñó como cantante principal de la banda de jazz de su escuela.

La noticia de su matrimonio fue revelada el mismo día que la muerte del actor (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Pero pasaron unos años más hasta que se volvieron a mostrar tan públicamente. Fue hasta la alfombra de los Premios SAG en 2019, cuando el actor estuvo nominado por su trabajo como el rey T’Challa, que hicieron su debut.

Algunos meses después, en los NAACP Image Awards, Boseman recibió al actor destacado en un premio cinematográfico por su papel protagónico en la película Marvel. Durante sus agradecimientos, el actor rindió homenaje a Ledward.

“Simone, estás conmigo todos los días. Tengo que reconocerte ahora mismo. Te quiero”, expresó Boseman.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La esposa de Chadwick Boseman presentó un caso de sucesión, pues el actor no dejó un testamento

“Felicitaciones, hermanito”: el hermano mayor de Chadwick Boseman habló de la primera nominación póstuma del actor

Sienna Miller reveló que Chadwick Boseman renunció a parte de su salario para que ella recibiera un pago justo por su trabajo en “21 Bridges”