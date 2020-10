“El público me quiere, eso no lo pueden borrar”: Gaby Spanic negó que haya firmado con Televisa

Gaby Spanic negó que haya firmado un contrato para volver a trabajar en Televisa (IG: gabyspanictv)

La actriz venezolana Gabriela Spanic, quien radica en México desde hace años, descartó que haya firmado un contrato con Televisa, la empresa que la dio a conocer en toda América Latina, pero sí está lista para reaparecer en la pantalla chica.

Luego de cinco años sin trabajar en televisión, Gaby Spanic está de regreso de una manera que pocos hubieran imaginado: fue invitada a participar en Dancing with the stars, versión Hungría.

Para la actriz, el hecho de aparecer en la pantalla chica de ese país (tanto en el programa de concursos como en el canal de la competencia a través de La Usurpadora) es muestra de que el público quiere seguir viéndola.

“Eso me encanta. De verdad cuando han querido arremeter contra Gabriela, contra sus logros, porque esta es la semilla que yo sembré y la estoy cosechando; hay gente lamentablemente que quiere echar en saco roto mis logros, mi éxito afuera y que soy querida y amada y eso no lo podemos esconder. Yo tengo más de la mitad de mi vida trabajando, este año cumplo 33 años de carrera, y esto para mí es una bendición de Dios”, contó en exclusiva a la revista People en Español.

Gaby Spanic no pudo aparecer en la nueva versión de "La Usurpadora" (Video: Captura pantalla Televisa)

Spanic dijo estar muy contenta con su trabajo en Hungría, país en donde ha sido muy bien recibida y además comentó que tiene proyectos en puerta, pero no ha firmado con Televisa.

"No, no es cierto (que haya firmado). Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa. Pero el público sí quiere verme, el público me quiere, eso no lo pueden borrar, no pueden borrar el sol con un dedo, no se puede”.

Y es que Spanic no entiende bien por qué no ha regresado a la televisión mexicana pese a que actualmente se retransmite con éxito Soy tu dueña en Las Estrellas.

Spanic saltó a la fama internacional con "La Usurpadora"

“Yo a México lo amo y fue el que me lanzó a la fama con La usurpadora, que es la novela más repetida en la historia de la televisión. A lo mejor hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno así tocó. Yo estoy muy agradecida con todas las televisoras con las que trabajé porque hicimos proyectos muy hermosos y que se están vendiendo todavía y se están viendo alrededor del mundo y en primer lugar en repetición. Eso a mí me impresiona y es para que se den cuenta de que el melodrama con personajes emblemáticos no ha pasado de moda. Es lo que la gente quiere ver. Es como que (las empresas) menosprecian el melodrama y no podemos menospreciar algo que está en nuestros genes”.

Demanda

Hace unas semanas el nombre de Spanic dio de qué hablar cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante anunció que le había ganado la demanda que ella interpuso por difamación.

Spanic demandó a Infante (Instagram)

La actriz reaccionó y dijo a sus seguidores: “Lo único que he perdido en esta vida es un tacón bailando salsa en una fiesta, lo demás ha sido de aprendizaje. De resto, no he perdido nada más, así que no crean en un fariseo de medios. Vivo de hacer telenovelas, programas, obras de teatro, campañas, en fin, de llevar entretenimiento a los hogares del mundo, de quienes me hacen el inmenso honor de respaldar mi carrera a lo largo de los años”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gaby Spanic anunció su regreso a la televisión en un programa internacional

Gaby Spanic perdió demanda contra Gustavo Adolfo Infante y deberá pagar una indemnización

“Totalmente desnuda”: la atrevida foto de Gaby Spanic para promover el regreso de “La Usurpadora”