Galilea Montijo tras bloqueo de Twitter a Paty Navidad: “Una cosa es lo que tú creas y otra es estar malinformando”

La actriz mexicana Patricia Navidad fue bloqueada por Twitter tras sus polémicas opiniones acerca de la pandemia y la presidencia de Donald Trump. Al igual que el presidente estadounidense, la red social optó por cancelar de forma permanente su cuenta.

Al respecto, Galilea Montijo opinó que las personalidades deberían tener cuidado en no desinformar al público en temas de riesgo, como es el COVID-19.

“Twitter está tratando de cuidar la información... una cosa es lo que tú creas y otra es estar malinformando”, expresó la conductora tapatía en la emisión de este lunes de “Hoy” de Televisa.

“Es un tema delicado, cada quien es libre de pensar lo que quiera”, agregó Andrea Legarreta durante el debate por la censura de la red social.

Para Arath de la Torre, la decisión de Twitter fue drástica por decir lo menos. “¿A poco a los que están opinando de otros temas como el suicidio y los asesinatos, también los censuran?”, preguntó.

El bloqueo de Twitter a Paty Navidad es el primero de alto perfil a una personalidad mexicana. La intérprete había calificado como “montaje” el violento asalto al Capitolio en Washington DC, que cobró el miércoles pasado cinco víctimas fatales y decenas de heridos.

“He vuelto”, dijo Paty Navidad

A poco más de 24 horas de que le fuera suspendida su cuenta de Twitter por parte de la misma red social, Paty Navidad ya ha vuelto a la misma plataforma para continuar en contacto con sus seguidores. Y es que la famosa ha estado envuelta en el escándalo desde hace varios meses, pues durante todo el periodo de confinamiento y hasta la fecha, ha empleado “la red social del pajarito azul” para difundir sus controversiales ideas y su marcado negacionismo ante la pandemia por coronavirus.

La también conductora de televisión ha sido el blanco de críticas tras emitir su opinión sobre diversos temas como “la ideología de género”, el derecho a abortar, la transexualidad, la red de tecnología 5G y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tema en el que Navidad ha mostrado su respaldo total al aún presidente Donald Trump, motivo que le ha valido duros ataques que según ella, no le importan.

Sus opiniones han llegado a tal punto de polémica y señalamientos que este viernes 8 de enero, la red social suspendió permanentemente su cuenta tras minimizar la letalidad del virus que causa la enfermedad de COVID-19 y compartir un remedio casero consistente en jugo de guayaba. Esta declaración se suma a lo expresado por la actriz en relación a que la vacuna contra los coronavirus es un plan de una presunta élite mundial para introducir “microchips” para controlar a las sociedades, ideas que no cuentan con un fundamento científico y que la famosa se ha empeñado en defender.

En los últimos días la actriz había mostrado su apoyo a Donald Trump, quien empleó su cuenta de Twitter para incitar a una insurrección que derivó en el fallecimiento de cinco personas tras el asalto que los seguidores del aún mandatario realizaron en el Capitolio.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo o el mensaje en específico que promocionó Navidad para que se le fuera retirado su perfil, el siguiente fue uno de los últimos tuits que escribió para sus miles de followers:

“COVID-19 es la misma gripa de todos los años que se muta cada año. Por qué me voy a vacunar si es una vacuna experimental, yo no me he enfermado. En mi casa se han enfermado y con tecitos de guayaba y aspirinas se han recuperado, bendito Dios”

Aunque Paty ya había declarado en ocasiones pasadas que sus redes habían intentado ser censuradas por compartir información que ella califica como “valiosa”, este viernes su cuenta quedó suspendida por infringir sus reglas; presume que ha consecuencia de compartir información falsa o no verificada.

Tras ello, la polémica actriz compartió un video en el que se le observa abordar un avión y sin el uso de cubrebocas: “La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera”, expresó.

Ahora, este domingo la actriz anunció la apertura de una nueva cuenta de Twitter, que aunque no cuenta con la verificación oficial, parece que a Navidad no le importa ese detalle sino continuar difundiendo sus ideas. Así lo dio a conocer:

“¡He vuelto! Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy”.

La noticia la confirmó en Instagram, para dejar en claro que el perfil actual es verídico. “Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian. ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA.

“Los ojos sólo ven lo que la conciencia es capaz de comprender. Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes” fue el tuit con el que volvió a la red social, donde hasta el momento de la redacción de esta nota ya cuenta con casi 3 mil seguidores.

Ya un día antes de que su cuenta fuera suspendida, Paty declaró ante los medios que la vacuna contiene nanotecnología para modificar la genética humana: “Viene a modificar más el ADN, es una nueva era, es de lo que he hablado, una nueva era de transhumanismo”.

