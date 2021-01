En el aeropuerto y sin cubrebocas: Paty Navidad reapareció en Instagram tras suspensión a su cuenta de Twitter

Paty Navidad demostró que aún no ha terminado con sus teorías de conspiración y después de que su cuenta de Twitter fuera suspendida, transportó sus publicaciones a Instagram.

En un video que compartió, la actriz se grabó en una sala de espera de un aeropuerto, en compañía de su perro Chihuahua y sin cubrebocas , ni ningún otro tipo de equipo de protección personal. Aunado a esto, sonorizó el clip con la canción “Be Somebody” de Kings of Leon.

Junto con la grabación, la actriz también escribió un mensaje en el explicó que solamente la verdad es la que se censura y agregó que en el futuro, las dictaduras se lograrán por medio de la tecnología.

“¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR! La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, escribió la actriz en Instagram, misma aplicación que fue acusada de espiar a sus usuarios a través de sus teléfonos.

Paty Navidad volvió a poner en duda la veracidad de la crisis por coronavirus y desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales (IG: patricianavidad)

La sinaloense también expresó que es difícil que la humanidad pueda volver a ser libre, ya que, según ella, esto significaría que la gente tiene que “despertar la conciencia y ser responsables”. Pero, la actriz aseguró que la mayoría de las personas temen a esta acción, pues no quieren ser incomodadas.

“Disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades ... Los ojos sólo pueden ver lo que la conciencia es capaz de comprender”, expresó.

A pesar de su opinión, Navidad pidió a sus más de 487,000 seguidores sean más conscientes para poder tener una mejor humanidad.

“Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos y conscientes ... Nos están queriendo robar hasta el oxígeno para vendérnoslo en tanques ... No tengan miedo y ¡DESPIERTEN!”, finalizó.

Navidad pidió a sus más de 487,000 seguidores sean más conscientes para poder tener una mejor humanidad (Foto: Instagram @patricianavidad)

Suspendida de Twitter

En el mismo día que Donald Trump fue suspendido definitivamente de la red social, la actriz que tanto lo ha apoyado, también fue suspendida de la misma red social por “incumplir las reglas de la aplicación”.

Aunque no se sabe la causa exacta, la suspensión pudo haber sido causada por sus constantes comentarios a favor del presidente de Estados Unidos, y su crítica a la red social.

La actriz mexicana habría dado diversos mensajes en los que criticaba la decisión de Twitter de suspender la cuenta del republicano, acusándolos de ser partidarios de sus rivales y de no respetar la libertad de expresión de Trump.

Navidad también ha sido crítica con temas sensibles como es el caso del COVID-19. La actriz ha insistido en que la enfermedad se trata de algo falso y que fue inventada por los gobiernos de diversos países comunistas, además de que la vacuna está hecha con nanotecnología.

