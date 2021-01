Otra más: Tunden a “Ventaneando” por atacar al lenguaje inclusivo

El programa cayó en la polémica luego de que criticaran el lenguaje inclusivo (Captura de Pantalla: Youtube @Ventaneandouno)

El programa de espectáculos Ventaneando volvió a ser el centro de la polémica luego de que dos de los integrantes del programa criticaran palabras que pertenecen al lenguaje inclusivo, lo que les causó la ira de algunos usuarios de las redes sociales.

Curiosamente el comentario fue dicho por parte de Pedrito Sola, quien no desperdició la oportunidad para recordar que las palabras que conforman ese lenguaje no fueron aprobadas por la Real Academia Española (RAE), por lo que no tenía ninguna validez.

El programa venía de retomar una nota en la que hablaban de los recientes conflictos que había tenido la actriz Cynthia Klitbo con su hija, quien la había acusado de clasista, racista, homófoba y arrogante, debido a diferencias que habían tenido debido a que la joven había decidido identificarse como pansexual.

Los usuarios de las redes tacharon de "incoherentes" a los conductores de Ventaneando (Captura de Pantalla: Twitter @vico7960055)

Sin embargo, fue entonces cuando Pati Chapoy y el resto del elenco del programa argumentaron que ese tipo de lenguaje no tenía validez y que se trataba de “una moda”, específicamente criticando el pronombre “elle”. Así lo dijo la periodista:

<b>Son modas... que de mí se acuerdan, van a pasar...</b>

Por si la polémica fuera poca, los integrantes del programa secundaron la idea y además afirmaron que se trata de algo que no tiene legitimidad porque no tenía por qué serlo cuando para eso ya hay géneros femeninos y masculinos y pusieron como ejemplo las palabras como “todas” o “todos”.

Esto causó que en las redes sociales el programa se volviera tendencia pues algunos usuarios los tildaron de ser personas conservadoras que siguen defendiendo una visión intransigente ante los cambios de lenguaje.

Así decían algunos de los comentarios en Twitter:

“En Ventaneando estaban hablando de lx hijx de no sé quien es no binarie, y q se peleó con su mamá, y lx hijx la expuso en sus redes sociales, y Pedrito Sola dijo ‘q en la comunidad LGBTTTIQ+ solo hay HOMBRE Y MUJER (aunq sean transgénero’ y Paty diciendo q ‘son modas’” (sic) - expresó la cuenta NON BINARY HOE.

Los usuarios de las redes sociales criticaron a los conductores de Ventaneando (Captura de Pantalla: @hime_eros)

Mientras que otros usuarios criticaron que no tiene nada de malo que haya gente que no quiera hacer uso de dicho lenguaje pues están en la libertad de hacerlo:

Yo no entiendo qué les molesta cuando alguien no quiere usar el lenguaje inclusivo, el no usarlo no te convierte en homofóbico, transfóbico o algo por el estilo, dejen de armar drama solo porque Ventaneando consulto a la RAE

Sin embargo, gran parte de los comentarios estuvieron dirigidos en contra de la visión de los que participan en el programa y acusaron a los conductores de decir “incoherencias” como afirmó el usuario Vico27060055:

Se quejan como si neta estuvieran rodeados de personas binarias. Dudo que algunos tengan mínimo un contacto con alguien binario. Esos de Ventaneando y sus dos viejitos gay diciendo incoherencias

El programa viene pasando por un mal momento en temas polémicos luego de que el conductor Daniel Bisogno expresara palabras consideradas como “homofóbicas” en pleno programa, todo en contra del comunicador Javier Ceriani, quien le habría ganado una exclusiva al programa de Televisión Azteca.

Esto causó que el conductor no se hiciera presente en el programa por más de tres semanas, por lo que se sospechó que lo habían sacado del programa, aunque sí formó parte de los especiales de Navidad y Año Nuevo, pero se trataba de programas grabados y no en vivo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Triángulo de confesiones en Ventaneando: Juanpa Zurita es “crush” de Raymix y éste lo es de Pedro Sola

De cantar en “El tianguis” a componer temas religiosos: los desconocidos inicios de Juan Gabriel

Entre risas y carcajadas: Angélica Rivera mantiene suspenso sobre una posible boda en la familia