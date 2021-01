“Me dejaron embarrado”: Juan Rivera explicó su reunión con Lorenzo Méndez y que provocó un conflicto con “Chiquis”

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

La familia Rivera siempre ha destacado por el talento de sus integrantes, pero también por los problemas entre ellos y ahora resaltó el conflicto que surgió entre las hijas de Jenni Rivera y su tíos Juan y Rosie, ya que pactaron asistir a un evento al que también fue invitado Lorenzo Méndez, ex pareja de “Chiquis”.

El pleito entre la famosa dinastía explotó el pasado fin de semana, cuando se supo que Rosie y Juan coincidirían en un evento al lado de Méndez, donde se buscaría recolectar presentes para los niños en Pico Rivera, Los Ángelez, con motivo del Día de Reyes.

Jenicka, hermana de “Chiquis”, explotó contra sus tíos y la participación conjunta: “La sangre es más gruesa que el agua, pero no en mi familia”.

Este comentario encendió las alarmas entre su familia y el mismo Lorenzo Méndez, quien decidió cancelar su colaboración sin dar más explicaciones.

Janney Marín, nombre real de “Chiquis”, cerró filas con su hermana (IG chiquis)

Janney Marín, nombre real de “Chiquis”, cerró filas con su hermana y le dedicó un mensaje sobre su fortaleza y la calificó como “eres mi heroína, eres todo lo que hubiera deseado ser a tu edad”.

“Te admiro. No dejes que nadie, especialmente gente tóxica que no conoce tu corazón, tus intenciones y las circunstancias como son, cuestionen quién eres y a lo que has venido a este mundo”, añadió la cantante que el año pasado ganó un Grammy Latino.

Tanto Rosie como Juan expresaron que jamás supieron de la participación de Lorenzo Méndez hasta que el conflicto explotó y lamentaron que la atención se desviara hacia su relación familiar y la cancelación del ex vocalista de La Original Banda El Limón.

“Quisiera que todo esto lo pudiéramos manejar privadamente y no me quiero meter en problemas de matrimonios. Amo a mi sobrina, no le tengo ningún coraje a Lorenzo, no sé lo que pasó en el matrimonio y los bendigo a los dos. Pero la verdad, me da tristeza y un poco de pena que él tuvo que cancelar por algo que ni sabíamos”, comentó Rosie Rivera en entrevista con Despierta América.

Juan, por su parte, también se defendió y reiteró que quiere a las hijas de su hermana Jenni Rivera.

“Me di cuenta que iba a asistir Lorenzo por el post de mi sobrina... de inmediato le marcamos a Sergio (promotor) y me dijo que Lorenzo se comunicó con ellos para decirle que estaba en la ciudad y decidieron trabajar”, reveló en entrevista con Ventaneando.

(Foto: Instagram de Juan Rivera)

“De ésta sí puedo decir tranquilamente: ‘no hice absolutamente nada’. No sabía de Lorenzo, no le pdí que no fuera, no lo invité, no sabía que iba asistir. Ahí alguien cometió un error y me dejaron un poquito embarrado. Puedo decidir no trabajar si sé que alguien va a estar ahí, pero yo ya tenía el compromiso y no me gusta fallar”, dijo contundente.

Aseguró que desconoce la razón detrás de la ausencia de Méndez en el evento y ya buscó arreglar el asunto con Jenicka y “Chiquis”.

“Le mandé mensaje a Jenicka y le mandé todas las conversaciones tal cual y fue cuando ella me pidió una disculpa”, señaló.

“Sé muy poco del matrimonio y el divorcio... yo no me puedo ir a meter en situaciones que no me corresponden a mí”, dijo sobre la sonada separación de “Chiquis” y Lorenzo Méndez.

La polémica pareja ha llamado la atención durante el último año por sus separaciones y reconciliaciones, y aunque ya existe una demanda de divorcio interpuesta ante las autoridades norteamericanas, aún existen rumores de que buscan arreglar su relación y estar juntos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Que “Chiquis” Rivera pague los abogados, dice Lorenzo Méndez en medio de intentos de una reconciliación

“Échame a mí la culpa”: Lorenzo Méndez habló sobre las versiones de violencia doméstica durante su matrimonio con “Chiquis” Rivera

“Nunca pasó nada que no se pueda arreglar”: Lorenzo Méndez y la frase con la que reveló una posible reconciliación con “Chiquis” Rivera