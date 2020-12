Que Chiquis Rivera pague los abogados, dice Lorenzo Méndez en medio de intentos de una reconciliación

La pareja ha tenido varios acercamientos durante los últimos días, pero el proceso continúa su curso (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw)

Aunque durante los últimos días han tenido varias pláticas y se vislubra una esperanza de reconciliación, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúan firmes ante la demanda de divorcio que presentaron en Los Ángeles, California, y en la que resalta el argumento de que su separación ocurre “por diferencias irreconciliables”.

El proceso legal entablado por la pareja continúa su curso en la Unión Americana, a pesar de que fueron vistos en El Paso, Texas, hace unas semanas y que el cantante ha explicado que existen varios acercamientos en busca de arreglar su situación, ya sea para continuar con una amistad o reanudar su relación amorosa.

Fue Chiquis Rivera quien presentó la demanda de divorcio a finales de octubre de este año, el mismo día que fue vista en una actitud romántica con el empresario mexicano, Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. El documento fue respondido por Lorenzo Méndez un mes después y con ciertas características que resaltan a siemple vista.

Méndez, quien actualmente promociona un sencillo navideño, confirmó que no tiene bienes en común con su aún esposa, que el motivo de separación es “por diferencias irreconciliables” y que quiere que la cantante pague el costo de sus abogados.

El documento, en poder de Chisme en Vivo, acredita que la pareja se separó el 16 de septiembre de este año y sólo se pide la disolución del matrimonio, y no una nulidad como se especuló desde hace unas semanas.

Tanto Chiquis como Lorenzo argumentaron que existen “diferencias irreconciliables” que los obligaron a separarse, aunque durante las últimas semanas el ex vocalista de La Original Banda Limón ha mencionado que ambos quieren arreglar problemas internos para encontrar la reconciliación como pareja o amigos.

Además en la demanda presentada por el cantante se explica que tienen una separación de bienes y deudas, aunque aclaró que podría hacer “una enmienda” en el futuro en caso de que sí detecten algunas propiedades o acuerdos en común.

En el documento archivado por la Corte de Los Ángeles el 30 de noviembre pasado, se explica que Lorenzo Méndez desea que Chiquis Rivera cubra el gasto correspondiente a sus abogados.

Ninguno de los dos ha abundado más sobre la existencia de esta demanda, pero Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera, por fin rompió el silencio sobre la dura situación que atraviesa durante este 2020 y al bode del llanto explicó que se tomará un respiro de las redes sociales.

“Puedo decir que este 2020 ha sido difícil emocionalmente... Estoy dejando descansar a ‘Chiquis’, está descansando y me estoy enfocando en Janney, estoy enfocada en mi corazón, en mi mente, mi espiritualidad. Estoy sanando muchas cosas que han pasado que yo creo que por el trabajo, porque había estado tan ocupada, estaba poniendo una bandita en ciertas heridas... mi relación es duro, porque quieres decir muchas cosas pero no puedes”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Fue en septiembre pasado cuando “Chiquis” Rivera reveló su distanciamiento con Lorenzo Méndez y días después fue vista en una actitud muy romántica con el empresario mexicano, Jorge Cuevas, mejor conocido como “Mr. Tempo”.

Por esta nueva relación fue acusada de infiel, lo que pronto salió a aclarar: “No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”.

Aunque en un inicio se mostraron herméticos, Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación e incluso destacó que la ruptura se dio porque ella temía una recaída de él en las adicciones.

Rivera también abrió el corazón para confesar su sentir para People en Español: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

