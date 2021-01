“Se hubiera acercado a mí”: así lamentó Sofía Aragón la trágica muerte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019

El 2021 comenzó con una triste noticia que conmocionó al público pues la Miss Mexico Organization dio a conocer en sus redes sociales el sorpresivo fallecimiento de Ximena de Hita, quien fue reina de belleza del estado de Aguascalientes. A unos días del estremecedor suceso, Sofía Aragón, reina de belleza de Jalisco y Miss México 2019, se pronunció al respecto y lamentó la muerte de la joven de 21 años que ha consternado al público y al ámbito del modelaje.

Sofía incluso dejó ver que le habría gustado convivir con la fallecida y brindarle ayuda, pues, pese a que la causa de su deceso no ha sido confirmada, fuertes versiones aseguran que la chica padecía una severa depresión que la habría orillado a quitarse la vida mediante la ingesta de medicamentos. Y es que según el reporte médico, Ximena fue hallada sin vida y se encontró presencia de sustancias en su organismo.

Aragón fue interceptada por algunos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se tomó unos minutos para conversar con la prensa e hizo especial énfasis en atender con prontitud los problemas derivados de un estado emocional deteriorado, en el sentido de que una de las líneas de investigación en el deceso de Ximena habría sido un presunto suicidio. Así lo dijo en declaraciones presentadas por el programa Suelta la sopa.

A esta chica, que no me sé la historia completa… le hubiera deseado que se hubiera acercado a mí. No la conocía, sin embargo, le digo a toda la gente en estos momentos que si están pasando por algo así se acerquen a la gente que tienen cerca