El vocalista de Intocable dio la cara tras escándalo por vacuna contra COVID-19: “Me equivoqué”

Ricardo Muñoz aclaró por qué accedió a la vacuna contra el COVID-19. Contó cómo fue la situación en Texas, localidad donde reside (Video: Ricardo Muñoz)

Tras el revuelo causado en las redes sociales por las declaraciones en Twitter de Ricardo Muñoz, vocalista del grupo Intocable, quien “presumió” a sus seguidores que ya había accedido a la vacuna contra el COVID-19, y luego de las duras críticas emitidas en su contra por tratarse de una persona ajena al sector médico y al grupo vulnerable de afección ante el virus, ahora el músico contó su versión de lo que calificó como “un tema delicado”.

Y es que hace unos días el cantante de Fuerte no soy expresó que accedió a la vacuna gracias “a sus palancas”, lo que generó la indignación de los cibernautas que le cuestionaron el hecho a sabiendas de que la vacuna está destinada primordialmente al personal médico que atiende frontalmente la epidemia, quienes están siendo vacunados de primera mano según las disposiciones de México y Estados Unidos, país de donde es originario el cantante de regional mexicano.

Con cientos de comentarios en su contra, Muñoz aclaró la situación a través de un video colgado en su cuenta de Instagram y aseguró que su acceso a la vacuna no tuvo nada de ilegal ni se valió de influyentismos, sino que aprovechó una oportunidad que se le presentó anunciada por el propio personal médico del estado de Texas. Así lo dijo el cantante de música norteña:

No fue por “palancas”, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando en que porque es Twitter no es un periódico serio, un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo, como de broma, no fue por eso

El tuit que desató la furia de los internautas (Captura de pantalla)

El cantante dijo que se pudo vacunar debido a que hubo un excedente de dosis en su localidad que aprovechó en su beneficio:

“Yo sé que algunos de ustedes ya tienen su idea sobre el asunto. Una, fue en Estados Unidos, la segunda, es que yo no le quité el lugar a nadie. Llegó el cargamento para los doctores, las enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejó al principio eso porque se supone que todos los doctores de primera línea dijeron ‘esto es lo que se ocupó y sobró'. Eso fue lo que pasó, señores, sobró, y lo postean en Facebook. Que ‘vamos a estar poniendo la vacuna contra el COVID en tal dirección’, era llegar, te parabas en fila, y había una fila larguísima, no nomás yo me la puse, se la pusieron muchos ciudadanos y no le quitamos a nadie la inyección.

Pueden decir sí porque le tocaba, lo que pasa es que ya una vez que se saca de refrigeración el medicamento, tienes cierto tiempo para usarlo, entonces no hay tiempo para enviarlo a otro lugar. Tienes cierto tiempo porque se echa a perder, entonces yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron nada más. No pagué, son mentiras, no pagué absolutamente nada”, expresó el músico.

Ricky Muñoz desea que no se le condene pues todo se debió a un mal entendido (Foto: Twitter@IntocableRJM)

Y es que el cantante admitió que en Twitter declaró el “costo real” que habría pagado para tener acceso a la codiciada vacuna que representa una esperanza para la humanidad:

“En Twitter dije ‘sí me me costó 20 dólares de gasolina’, que fue lo que me costó para llegar allá, pero la vacuna no me costó absolutamente nada. El fin no era presumir que me la puse antes de tiempo, más que nada era para crear conciencia de que si yo me la puse, la idea es que todos se la pongan, en mi creencia, y les estaba diciendo mis side effects, cómo me sentía, no era para crear una nota amarilla de ‘yo me la puse aja ustedes no ’, expresó.

Ricardo Muñoz fue incisivo en aclarar que él no es mexicano, por lo que las dinámicas de distribución de la vacuna en Estados Unidos serían distintas a las de México.

“Ni modo, así es esto, les estoy diciendo exactamente lo que pasó. Fue en Texas yo no vivo en México, yo no soy ciudadano mexicano, yo vivo en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. Investiguen bien la nota, por favor”, expresó el músico.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Tengo mis palancas”: vocalista de Intocable indignó al presumir pronta vacunación contra COVID-19

Grupo Intocable reportó cinco integrantes contagiados de COVID-19

Coronavirus en México: llegarán este martes otras 50,000 vacunas contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech