El poder de BTS: por qué Carlos Slim se hizo viral en Twitter gracias a la banda de K-Pop

Durante todo este martes 5 de enero, fanáticos de la banda BTS le han pedido a Carlos Slim que cumpla su sueños de traer a la boy band al país (Foto: Twitter)

Las redes sociales nacionales despertaron con el nombre de Carlos Slim como tendencia. Sin embargo, no fue por su fortuna o porque el lunes 4 de enero se aprobó de emergencia en México la vacuna de AstraZeneca, la cual estuvo financiada por el hombre más rico del país. La razón por la cual estuvo incluido en miles de mensajes de usuarios de Twitter fue gracias a la banda de K-Pop llamada BTS.

Por medio de un tuit, Big Hit Entertainment, la disquera de esta boy band coreana, agradeció a Claro Music por incluirlos en su lista titulada “Lo mejor del 2020 pop en inglés” con su éxito mundial “Dynamite”.

Debido a este mensaje, los fanáticos mexicanos de los Bangtan, conocidos como MX-ARMY, comenzaron a solicitarle al empresario que cumpliera su sueño y trajera a la banda para otorgar algunos conciertos en México durante este 2021.

Entre memes y comentarios formales, el MX-ARMY ha colocado todas sus esperanzas en el millonario mexicano (Foto: Twitter)

Algunos seguidores de los idols comenzaron a generar hipótesis sobre los posibles conciertos que podrían dar debido a la buena relación que las empresas de Carlos Slim mantienen con la disquera de BTS, pues gracias a ella, varios productos originales de la boy band han arribado a nuestro país.

“El 5 de enero del 2021 quedara marcado como la fecha donde MX-Army flasheo concierto en México, Bangtan Bom y le pidió a Carlos Slim traer a los chicos, este día fuimos felices”, escribió una usuaria de Twitter..

Entre los comentarios que se dieron en torno al tema, admiradores de BTS también mencionaron, con un tono satírico, que Carlos Slim podría convertirse en un próximo integrante de la banda coreana si logra traerlos al país.

La disquera de la banda coreana agradeció a la empresa de Slim por colocarlos en una lista de los mejores éxitos del pop en inglés de 2020 (Foto: Twitter)

Asimismo, los integrantes de MX-ARMY propusieron al Estadio Azteca como el escenario idóneo para que miles puedan ver y disfrutar en vivo a su grupo favorito, ya que se ubica en la capital del país y es un recinto con capacidad para más de 87 mil personas.

“Quiero ver a Yoongi con la bandera de México con mis propios ojos es lo único que pido , se imaginan ver todo el estadio azteca con todas las Army bombs iluminandolo de color morado y que tae diga Army te amooo en español aaaaaaaaa Carlos Slim despierta y respóndenos”, escribieron en Twitter.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los fans de BTS le solicitan a Calor Slim traerlos a México. En enero de 2020, luego de que el grupo coreano diera a conocer la lista de países en donde realizarían conciertos ese año.

Fans de BTS propusieron al Estadio Azteca como recinto para albergar el posible magno concierto (Foto: Twitter)

Sin embargo, la primera etapa del Map of the Soul Tour no incluía ningún país de América Latina, por lo que los seguidores de los Bangtan no perdieron el tiempo para implorarle al magnate que hiciera posible un concierto en México durante esa gira, pero todas las ilusiones se esfumaron cuando la pandemia por COVID-19 provocó cuarentena en gran parte del mundo y los eventos masivos, como los conciertos, tuvieron que ser cancelados para evitar más contagios.

Hasta el momento, Carlos Slim, ni ninguna de sus empresas se han pronunciado al respecto del tema, pero los usuarios de Twitter han dedicado gran parte de este día a cumplir su misión de hacerle llegar su petición por medio de sus tuits, y colocaron sus esperanzas en él para lograr su sueño de ver a BTS.

“Ya no te hagas Carlos Slim y trae a bangtan a México, o acaso le temes al éxito papi”, es otro tuit que se encuentra en tendencia gracias a este tema.

