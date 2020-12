“Un payaso harapiento y vulgar”: furiosa respuesta de Laura Zapata y Chumel Torres en respaldo a Brozo por su polémica con AMLO

(Foto: especial)

Laura Zapata y Chumel Torres defendieron al periodista Victor Trujillo “Brozo” de los ataques de Estefanía Veloz y aprovecharon para despotricar en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Tanto Zapata como Torres utilizaron sus cuentas de Twitter para externar su inconformidad por los comentarios emitidos por Veloz en contra de “Brozo”, al que calificó como un “payaso vagabundo” en un segmento del programa De Buena Fe, transmitido por el Canal Once.

Este ataque pronto generó polémica y aunque el mismo Trujillo se defendió desde sus redes sociales, otras personalidades salieron a su lado para no permitir más agresiones de parte de los comunicadores del canal estatal.

Así fue que Chumel Torres se pronunció en redes sociales y después fue apoyado por la actriz Laura Zapata, quien fue franca sobre su postura en contra de la administración comandada por el actual presidente de México.

(Foto: Twitter)

“Ya cámbienle el nombre de Canal Once a ChairoTV. ¡Fuera máscaras!”, escribió el polémico presentador en su cuenta de Twitter para hablar de la polémica protagonizada por Victor Trujillo y Estefanía Veloz.

También compartió el video del controversial segmento conducido por la también colaboradora de Foro TV. “Canal Once: ‘Brozo es un personaje intrascendente y sin importancia actual’. Also Canal Once: Le dedica un bloque completo a Brozo. Brozo 1 - 0 Paleros”, ejemplificó Chumel Torres.

“Este año el protagonista ha sido un payaso harapiento y vulgar. Y no es Brozo”, escribió el conductor de El pulso de la República.

Fue este último comentario el que retomó la protagonista de melodramas mexicanos como La usurpadora, María Mercedes o Rosa Salvaje e hizo una referencia al lugar donde diariamente López Obrador hace sus conferencias de prensa y despacha.

“¡¡¡El de palacio!!!”, añadió de manera escueta la hermana de Thalía.

Zapata también se refirió a AMLO como “El peor Presidente en el peor año” al referirse a un artículo publicado por el diario económico El Financiero.

“El peor Presidente en el peor año... Y mientras tanto, los mexicanos muriendo por #Covid_19 y por falta de apoyos económicos. #LopezDestruyendoMexico”, resaltó desde su cuenta de Twitter.

(Foto: Twitter)

En la controvertida emisión del Canal Once, Estefanía Veloz, dijo: “La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas, a pesar de su conservadurismo”.

La periodista del canal agregó comentarios duros hacia el periodista crítico de la 4T. “Cuando ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural: la de payaso vagabundo. Para ellos no hay mejor mejor representante como el comediante o periodista Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo. Este personaje que se ha tomado muy literalmente la tesis del eterno retorno de las cosas, pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad, vuelve vez tras vez a intentar engatusar al público con su discurso crítico”.

Trujillo no se quedó callado y se defendió desde Twitter con un irónico comentario muy a su estilo: “¡Ufff! Qué gran cierre del año me ha regalado la vida. Algo habré hecho medianamente bien, para merecer una pieza editorial en uno de los espacios preponderantes de la que fuera alguna vez, la televisión educativa y cultural de mi país. Mil gracias por tan alta distinción”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Mil gracias por tan alta distinción”: el irónico comentario de “Brozo” contra las críticas de Estefanía Veloz en Canal Once

Estefanía Veloz tundió a Chumel Torres por comentario machista: “Un día te dijiste ‘aliade’ de las mujeres”

“Las secciones de Estefanía Veloz traen nerviosos a los conservadores”: Gibrán Ramírez defendió a su compañera en Canal Once