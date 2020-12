Destapan trapitos sucios de “Hoy”: Galilea Montijo pidió dinero prestado y “Negro” Araiza insinuó una infidelidad

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

En la emisión del penúltimo día de este 2020, los conductores de Hoy jugaron el “harina challenge”, una dinámica en la que el elenco se enfrentó en parejas para confesar lo que vivieron a lo largo del año.

Andrea Escalona y Lambda García admitieron haber encontrado el amor este año. A lo largo del año, Andrea estuvo envuelta en algunos rumores que la emparejaron con Paul Stanley, su compañero y conductor de Hoy y con el actor Arath de La Torre, una vez que compartieron una fotografía juntos desde el escenario de “El Cuarentorio Cómico”.

Sin embargo, la carismática presentadora confesó que cierra el año en una relación en la que la consienten mucho y se encuentra sumamente feliz. Además, compartió que en este 2020 logró independizarse .

Paul Stanley y ‘El Burro’ van Rankin también confesaron haber sido infieles a sus parejas e inclusive admitieron que no podrían prestar sus celulares a sus respectivas parejas. Aunque no ofrecieron más detalles al respecto, su confesión despertó el asombro de los demás conductores. En este mismo sentido, el conductor Raúl Araiza también destapó una infidelidad.

Galilea Motijo habló de las deudas que contrajo este año

A pesar de que no era su turno para jugar, ‘El Negro’ Araiza se precipitó y estrelló su rostro en la almohada llena de talco cuando preguntaron a los conductores si habían sido infieles a sus parejas. Así, el presentador insinuó una infidelidad.

Stanley y van Rankin también confesaron que este año recurrieron a intervenciones estéticas como inyecciones de Botox y Paul también admitió haberse puesto a dieta a lo largo de este año para estar más saludable. Marisol González también confesó ser la conductora que más se preocupa por cuidar su silueta. Los conductores señalaron que la también modelo supera a Galilea, quien es conocida por cuidar su figura.

En la dinámica se destapó que la conductora Galilea Montijo tuvo que pedir dinero prestado este año. Cuando preguntaron a los conductores quién tuvo que pedir prestado, Galilea llenó su rostro del polvo blanco, insinuando que ella se enfrentó a esa situación durante el 2020. No especificó de qué cantidad se trató ni bajo qué circunstancias lo hizo.

El juego también permitió a los conductores recordar algunas anécdotas, como aquella vez que le “tiraron la ropa por fea en Acapulco” a Andrea Escalona o cuando los conductores Paul y van Rankin se tatuaron en vivo.

El programa de entretenimiento matutino atravesó un año particularmente difícil. Después del lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez en noviembre de este año, los conductores tuvieron que hacer frente al duelo de perder a la cabeza del programa y a una serie de rumores sobre una supuesta ola de despidos.

La hermana y suplente de Magda pretende modernizar el set en donde se graba el show (Foto: Televisa)

Con Andrea Rodríguez como suplente de Magda, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta renovación en la plantilla de conductores. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por la misma productora, quien admitió que sí habrán cambios en Hoy, pero no afectará a los presentadores. Presuntamente se trata de un grupo de cuatro reporteros que se integrarán al programa en los primeros días de enero.

Asimismo, la hermana y suplente de Magda pretende modernizar el set en donde se graba el show. En entrevista con ‘Las Estrellas’, Magda también compartió que pretende cambiar la paleta de colores de la revista matutina. Recientemente, el programa se ha visto envuelto en una serie de controversias respecto a las emisiones de los últimos días del año.

Después del sensible fallecimiento del célebre compositor y músico Armando Manzanero, el show televisivo fue señalado por no compartir la noticia y no rendir homenaje al personaje, como sí hizo el programa matutino de la televisora del Ajusco. Varios medios de comunicación indicaron que este error se debió a que el programa decidió grabar sus últimos programas del año y a no hacer transmisiones en vivo.

