Cada pueblo decide quien los gobierna, dice Sheinbaum sobre declaraciones de EEUU sobre elecciones en Bolivia

Claudia Sheinbaum habla sobre las declaraciones de Estados Unidos sobre Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura sobre las declaraciones realizadas por Estados Unidos acerca de las elecciones de Bolivia, durante la mañanera del pueblo este 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Pues como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va ser nuestra posición. Cada pueblo del mundo tiene que decidir quién los gobierna y cómo se gobierna, y cómo resuelve sus problemáticas. Esa es la posición de México”, declaró la mandataria mexicana.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth manifestó a través de su cuenta oficial de X, su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rechazando cualquier rumor sobre algún intento de derrocamiento hacia su administración.

“Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región. Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que se disuada a los narcoterroristas de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, escribió.

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Pete Hegseth a través de su cuenta oficial de X (captura de pantalla)