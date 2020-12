Todo por una peluca: Mónica Noguera contó por qué Daniel Urquiza se enojó con ella

Mónica Noguera incluso fue imagen del negocio del extensionista y participó como conductora en su reality show (Foto: Instagram @monanoguera)

Este 2020 se lleva consigo un periodo marcado por la enfermedad y la muerte entre la población de México y el mundo, y el ambiente artístico también sufrió la pérdida de diversos personajes, quienes, ya sea a causa de algún padecimiento o un desafortunado accidente, perdieron la vida en este año. Tal es el caso de quien fuera conocido como el rey de las extensiones, el especialista en peluquería y belleza Daniel Urquiza, quien dejó este mundo el pasado 19 de octubre cuando fue encontrado su cuerpo sin vida en su departamento por elementos de la seguridad de su edificio.

Su deceso conmocionó al público y a algunos integrantes del medio del espectáculo, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto, y aunque muchos coincidieron en que Urquiza tenía un carácter conflictivo que lo llevó a enfrentarse duramente con muchas famosas, también aseguraron que se trataba de una persona atormentada. A más de dos meses de su fallecimiento, fue Mónica Noguera quien lo recordó y habló por primera vez de las rencillas que minaron su amistad.

Y es que la presentadora de televisión, además de haber entablado una larga amistad con el estilista, también formó parte de la imagen de su salón de belleza Stars Hair Extensions, ubicado en un piso de la exclusiva Torre Mayor de la Ciudad de México, pero su cercanía terminó debido a un suceso que la conductora reveló, aunque admitió que “le falló” a su fallecido amigo.

Daniel Urquiza tenía una vida de lujos y un carácter que muchos señalaron como "explosivo" (Foto: Captura de pantalla)

“Me dicen: ‘¿Ya supiste lo de Daniel?’. Y dije: ‘¿Qué?’. Me dicen: ‘Parece que lo asesinaron… Todavía no lo sabe el Ministerio Público’. Dije: ‘Se suicidó, te lo juro que se suicidó’. Él ya lo había intentado antes, ya no quería estar aquí”, recordó la comentarista en una entrevista para el programa Sale el sol.

Respecto a las desafortunadas circunstancias del fallecimiento del empresario, Noguera pidió al público no “crucificarlo”, pues “estaba tan metido en un infierno que nadie puede explicarse” por qué tomo la decisión de atarse una cuerda y asfixiarse en el baño de su departamento ubicado en la exclusiva zona de Polanco.

“De un mecanismo de defensa, de agresión, de violencia frente a ciertas situaciones de su vida, ciertas personas... Hay una cosa que tenemos que entender: la gente que es inteligente, intelectual, tiene muchas más armas verbalmente para acabarte o para elevarte. Y Dani tenía… muchas veces es una virtud, pero muchas veces también es un arma, que no necesitas que alguien te dé un golpe en la cara, con las palabras exactas lo puede hacer. Dani era un personaje en ese sentido”, expresó.

Noguera es una de las tantas famosas que tuvieron altercados verbales con el extensionista (IG: monanoguera)

La conductora del programa De primera mano también recordó su pleito con Urquiza, quien la señaló como ladrona tras suscitarse un malentendido derivado del uso de una costosa peluca que le regaló a Noguera.

“Él se molestó conmigo, me empezaron a llegar mensajes de: ‘¿Mona, no que Dani muy amigo tuyo? Dice cosas horribles de ti’. No vi las cosas horribles que dijo; le fallé muy mal y él confió en mí, le falló su mente y estaba en un lugar muy oscuro, Dani estaba en un abismo que no nos dábamos cuenta”, contó.

“Dani hizo una peluca de las de Kim Kardashian, como de $70 mil pesos; él me la da, de: ‘Toma, Mona, para que no te maltrates el cabello, te doy la peluca’. Pero esas pelucas son bien complicadas ponértelas, son bien profesionales y de buena calidad que te tienes que poner una malla. Al mes me habla su asistente y me dice ‘Oye Moni, me dice Dani que, si no vas a usar la peluca, que se la devuelvas’. Y se la mandé”, confesó la presentadora que dejó entrever que Urquiza se tomó la situación personal, como un desaire y por ello dejó de hablarle.

