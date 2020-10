El mensaje de David Zepeda tras la versión que lo vincula sentimentalmente con el fallecido “rey de las extensiones”

David Zepeda ha sido relacionado sentimentalmente a últimas fechas también con Aracely Arámbula (Foto: Instagram @davidzepeda1)

Luego de que el pasado 19 de octubre se diera a conocer la noticia de que Daniel Urquiza, el llamado rey de las extensiones había perdido la vida tras ser encontrado su cuerpo en su departamento de la colonia Polanco en la Ciudad de México, la conmoción no se hizo esperar y diversas personalidades extendieron su pésame.

Y es que Daniel vio el final de sus días sumido en una depresión que lo llevó a quitarse la vida, según se dio a conocer extraoficialmente cuando se reveló que el cuerpo del extensionista fue hallado en el baño de su vivienda.

El empresario ya había declarado anteriormente en sus populares videos de YouTube donde mostraba su estilo de vida y lo que sucedía en su día a día en el salón de belleza que administraba en la Torre Mayor de la Ciudad e México, que había intentado quitarse la vida en cuatro anteriores ocasiones.

El rechazo de sus padres y el exceso de trabajo fueron factores en la depresión de Daniel Urquiza (Foto: Captura YouTube)

Por medio de un comunicado, su compañía Stars compartió el siguiente mensaje confirmando el deceso: “Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. Siempre perseverante, honesto y con un gran corazón, lograste poner tu nombre y el de Stars en lo alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo”.

Tras reportarse el fallecimiento, fue el programa de espectáculos Chisme No Like donde se reveló que Urquiza no habría podido “gritar a los cuatro vientos” una presunta relación amorosa con el actor David Zepeda debido a que lo tenía “prohibido” por órdenes de su presunta pareja. Incluso los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani revelaron que el galán de Mentir para vivir “a cachetadas le impedía hablar al respecto”.

Y es que los conductores de la emisión aseguraron incluso que la supuesta pareja tenia planes de matrimonio para este año, y habrían de consumarlos este mes de noviembre, es decir en próximos días.

Elisa Beristain aseguró que Daniel Urquiza le contó detalles de la preparación de su presunta boda con David Zepeda (Foto: Instagram @elisaberistain)

Según lo expresado en el popular programa, la relación entre Zepeda y Urquiza se habría visto lastimada después de que un medio de espectáculos publicara algunas fotografías en las que se le ve al actor junto a una mujer vacacionando en la playa, lo cual habría provocado el enojo del fallecido rey de las extensiones, quien presuntamente se encontraba en plenos preparativos de la boda.

“Daniel desde donde se encuentre, él debe de estar feliz de esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación”, dijo Elisa Beristain, titular de la emisión en la que se dio a conocer que Urquiza pretendía vender la exclusiva de la supuesta “salida del closet” y boda con David Zepeda a una revista de circulación nacional.

Incluso en la emisión se presentaron los audios del actor Mauro Riveros, quien aseguró haber vivido en un departamento de Reforma 222, en la Ciudad de México, en cuyas torres habitacionales también vivía Daniel Urquiza aproximadamente de 2008 a 2011, y dijo que vio varias veces a la supuesta pareja discutir, incluso escuchar golpes, sin saber que se trataban de personas públicas.

El extensionista perdió la vida a los 37 años (Foto: Instagram/@starsirdanielurquiza)

Tras esta ola de información, fue este domingo 25 de octubre cuando David Zepeda publicó una imagen en blanco y negro en su perfil de Instagram, donde se le ve vistiendo un elegante smoking, fotografía acompañada con el mensaje: “Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás... La paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”.

Anteriormente, el viernes, David escribió al pie de una foto donde aparece con un total look de mezclilla: “El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo”; siendo ambos los únicos mensajes publicados por el actor tras la polémica que se ha suscitado en torno a él.

El mensaje que muchos relacionaron con la polémica por la que actualmente atraviesa el famoso actor (Foto: Captura de pantalla)

Pese a que en ambas publicaciones el actor inhabilitó la opción de escribir comentarios, quizá en un intento por calmar las aguas, en algunos foros de internet inmediatamente múltiples cibernautas hicieron conjeturas y especulaciones sobre si las publicaciones tendrían que ver o no con las versiones de su supuesta relación con el rey de las extensiones. El tema sigue causando comentarios, especialmente después de que en redes sociales Zepeda fuera cuestionado frontalmente por una usuaria.

“¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?”, compartió una internauta; cuestionamiento al que el actor respondió: “Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia”.

