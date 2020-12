Leonardo Daniel se tatuará a los 66 años un mensaje especial tras sobrevivir al COVID-19

El actor Leonardo Daniel es uno de los sobrevivientes de un caso agravado de COVID-19, la enfermedad que ha paralizado al mundo debido a su alto grado de infección y al severo daño que deja en los pulmones de quienes la contraen.

Daniel, quien se contagió de COVID-19 a pesar de mantener el periodo de cuarentena estricto, por lo que cuando comenzó a padecer los síntomas de la enfermedad, le preocupó mucho los problemas para respirar por lo que decidió asistir a un hospital, en donde fue internado inmediatamente.

El actor estuvo en terapia intensiva debido a que no se daba una mejoría en su sistema respiratorio, por ello fue tuvo que se le mantuvo en una vigilancia constante, por lo que algunas versiones apuntaban a que se encontraba en tan mal estado que tuvo que ser intubado, cosa que posteriormente se desmintió gracias a declaraciones de la misma familia del actor, quienes estuvieron a su lado durante el doloroso proceso.

Desgraciadamente para la familia, fue durante esas fechas que también se enteraron del contagio de su esposa, pero afortunadamente sólo presentó síntomas leves, por lo que no tuvo mayor problema en recuperarse, fue Daniel el único integrante de su familia en padecer de una manera severa los problemas de la enfermedad

Sin embargo, Leonardo Daniel superó la enfermedad, a pesar de tener todos los pronósticos en contra, fruto de ello fue que decidiera tatuarse en el brazo la leyenda de “Not today” (”hoy no”), así lo dio a conocer a través del programa de espectáculos Ventaneando:

Realmente fue muy repentino, me dictaminaron COVID un miércoles y aproximadamente el viernes estaba muy bien, ya me había aislado recientemente pero el sábado fue cuando me encontraron tirado, estaba inconsciente en mi cuarto, que estaba aislado. De ahí fuimos al hospital, yo no me enteré de nada porque estaba inconsciente, pero fue una semana en terapia intensiva, pero afortunadamente no me tuvieron que intubar