Así fue como Carlos Rivera recordó en Navidad a un ser querido que ya no está

El cantante Carlos Rivera es uno de los protagonistas de la farándula que ha pasado una complicada navidad debido a la gran cantidad de recuerdos que estas fiestas le traen, en especial los relacionados con su abuelita, quien desgraciadamente falleció por estas fechas hace nueve años.

Rivera habló de la relación con su abuelita como una llena de afecto. Ambos originarios del estado de Tlaxcala, en específico del municipio de Huamantla, una zona cercana al sureste de dicha entidad. El cantante recordó que la última vez que pasaron la navidad juntos, su abuelita lo recibió con un afectuoso abrazo, cosa que no era algo común en ella, por lo que aseguró que ese gesto “fue lo más especial”.

Así lo dijo en uno de sus comentarios en las redes sociales hace algunos años:

Nueve años después de que la abuela de Rivera falleciera, el cantante se encuentra en una de las etapas más importantes de su vida, ya que está en la cima del éxito por ser uno de los artistas de habla hispana con mayor cantidad de seguidores y de los más requeridos en toda la industria musical de este momento.

Recientemente se dio a conocer que Carlos Rivera acaba de adquirir una nueva propiedad en la zona del Pedregal, en donde vivirá junto a su actual pareja, la modelo Cynthia Rodríguez, con quien tiene varios años de relación y con quien al parecer tratará de unir su vida de forma perpetua y formal con el matrimonio.

La pareja es una de las más discretas dentro del mundo del espectáculo ya que ninguno de los dos ha dado mucha información a conocer sobre su relación, todo manejándose con una discrecionalidad hermética de la cual muchos otros artistas se han burlado, pues hasta en las redes sociales se puede ver que ambos comparten poco contenido juntos.

Recientemente, Rivera pasó por un mal momento ya que perdió la posibilidad de ser conductor de los Latin Grammy, sitio que habría compartido con otros artistas como Ana Brenda y Yalitza Aparicio. Todo esto debido a que un integrante cercano del equipo de Carlos dio positivo a COVID-19, por lo que todos los que se encontraban cerca del actor tuvieron que mantener cuarentena para evitar que otras personas salieran contagiadas.

Fue el mismo Carlos Rivera quien decidió no formar parte del espectáculo ya que sólo tenían días para que iniciara la premiación, la cuarentena tenía que durar dos semanas, lo que lo dejaba sin posibilidades. Por ello se eligió a Víctor Manuelle como su sustituto en la ceremonia. Para fortuna del actor, salió negativo de la enfermedad. Así lo dijo en aquélla ocasión el cantante mexicano:

En esta ocasión a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos (...) Me da mucha tristeza no poder estar pero lo más importante es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y tengo que seguir los protocolos establecidos