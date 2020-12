“Aparezco tocándome”: Eugenio Derbez habló sobre un video con el que lo intentaron extorsionar

El comediante Eugenio Derbez fue el centro de la polémica luego de que diera a conocer que intentaron extorsionarlo con un video en el que aparecía tocándose, lo que inmediatamente causó revuelo hacia sus seguidores.

Y es que el comediante afirmó a través de una publicación en su cuenta de Twitter que hace unos días habían intentado extorsionarlo con un video que habían tomado de una antigua computadora, por lo que se había asesorado con abogados para intentar manejar la situación lo mejor posible, por eso llegó a la conclusión de publicar el contenido él mismo.

Este mensaje fue compartido por otras personalidades de la farándula, como fue el caso de Gustavo Adolfo Infante, el periodista de espectáculos, quien afirmó que ya tenía el video pero que prefería esperar a que el mismo Derbez respondiera ante tal hecho.

COMUNICADO - Mi postura ante el video que me hackearon 🚨 pic.twitter.com/5DvUEkq2kg

Fue entonces cuando el comediante publicó un video en donde declaró lo siguiente:

A todos los medios de comunicación y a la gente en general, quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que me robaron de mi computadora hace varios años en donde aparezco, según esto, tocándome. Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad y más aún que intenten extorsionarme, por lo cual he decidido publicar yo mismo este video