“¡Bruja mal cog*da!”: Bisogno vs. Ceriani, un escándalo de consecuencias insospechadas

La pandemia no opacó los conflictos de la farándula este 2020. Ex parejas, conductores, youtubers y hasta ex Reinas de Belleza acapararon los reflectores para evidenciar injusticias, puntos de vista y hasta berrinches, por lo que este año será recordado en gran medida por todos los dimes y diretes mostrados a cuadro, en redes sociales y hasta detrás de bambalinas.

Alfredo Adame

El actor y conductor es uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana. Sus opiniones críticas, su inicisivo punto de vista, su carácter franco y hasta peculiar sentido del humor, lo han puesto de frente contra otras personalidades del medio artístico.

Carlos Trejo, Laura Zapata, Laura Bozzo, Andrea Legarreta, Gustavo Adolfo Infante y hasta sus propios hijos, son algunas de las personas con las que el actor riñó y con los que estuvo envuelto en más de un escándalo este 2020.

Hay que resaltar que no perdió la oportunidad de reiterar su odio hacia Andrea Legarreta y a Carlos Trejo, pero cuando anunció su llegada a la política cuando Laura Zapata quedó como uno más de sus objetivos polémicos.

Entre sus conflictos también resalta la pelea que tuvo con los hijos que procreó con Mary Paz Banquells.

Según el mismo actor, se alejó de su hijo Sebastián cuando éste decidió conversar sobre sus preferencias sexuales ante los medios de comunicación, lo que provocó las críticas de terceras personas como el mismo Carlos Trejo.

Esta riña familiar terminó hace unos meses cuando el mismo hijo de Adame lo buscó para saber sobre su estado de salud, justo después de que contrajo COVID-19.

Anel Noreña vs Alejandra Ávalos

Ambas personalidades se han enfrascado en una guerra de declaraciones desde el pasado septiembre (Fotos: @aleavalosr / IG - @anel_norenamx / IG)

Ambas personalidades se han enfrascado en una guerra de declaraciones desde el pasado septiembre con la única intención, según ellas, de enaltecer la memoria del cantante José José, quien falleció el año pasado en Florida, Estados Unidos.

La cantante ha emitido, desde hace varios meses, diversos comentarios polémicos basados en la supuesta amistad que sostuvo con el intérprete de El Triste, principalmente de la paternidad no reconocida y en su relación con Sara Salazar.

Esto provocó el enojo de la madre de los hijos mayores del “Príncipe de la canción”, quien decidió emprender acciones legales por difamación, proceso del que hasta ahora Ávalos dice desconocer ni haber recibido una notificación por parte de las autoridades mexicanas.

Pero aunque Noreña señala que tiene interpuesta una demanda, Alejandra Ávalos insiste en que a la fecha no ha recibido una notificación por parte de las autoridades mexicanas y no sabe las razones por las que debe ofrecer una disculpa pública.

“No hay conflicto legal, no hay demanda, no hay notificaciones. Desde el 25 de septiembre estaba muy anunciado que iba a llegar una demanda y yo me sigo preguntando en qué momento llegará”, comentó en una entrevista que le hicieron en Venga la Alegría.

Alejandra destacó que en cuanto reciba la demanda de Noreña buscará emprender ella su propio proceso legal e incluso buscará armar un frente común con Manuel José, el cantante colombiano que dice ser hijo de José José, y las Saras (Sara Salazar y Sara Sosa) en contra de la otra familia del “Príncipe de la canción”.

Lupita Jones y las ex reinas de concursos en México : una pelea entre mujeres bellas

Sofía Aragón destapó una cadena de abusos de parte de Lupita Jones contra sus pupilas en los certámenes

La actuación de la ex Miss Universo ha estado bajo el escrutinio público después de que Sofía Aragón y otras de sus compañeras en concursos de belleza destaparon los abusos y maltratos que recibieron bajo la tutela de la directora de Nuestra Belleza México y ahora Mexicana Universal.

La primera en alzar la voz fue Sofía Aragón, quien alzó la voz tras no ser contemplada para asistir a la coronación de su sucesora porque el concurso de Mexicana Universal dejó de transmitirse por TV Azteca.

Aragón reveló que sufrió diversos abusos y conductas por parte de Lupita Jones, quien no tardó en responder con una colérica transmisión por Instagram, en la que tachó a diferentes reinas de belleza como “drogadictas” o “alcohólicas”.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última”, comentó la anterior reina de belleza.

Y no se equivocó, a su pronunciamiento se sumaron Cynthia de la Vega, Denisse Franco, Nebai Torres y Josselyn Garciglia, quienes confirmaron que recibieron malos tratos de la que fue su mentora.

El conflicto se enfrió después de varios días de dimes y diretes entre las concursantes y la promotora del certamen, quien en últimas fechas ha asegurado que no tiene nada en contra de sus pupilas y es la más interesada en que obtengan el triunfo porque es un reconocimiento a su trabajo.

Javier Ceriani vs Daniel Bisogno: Chisme No Like vs Ventaneando

La pelea entre los dos conductores podría marcar un antes y después en la historia de TV Azteca (Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG.)

La batalla entre estos dos conductores ha sido una de las más relevantes durante los últimos meses de este 2020 y es que podría tener consecuencias muy claras al interior de TV Azteca, donde quizá ya no contemplen a Daniel Bisogno por los comentarios despectivos hacia Javier Ceriani hace unas semanas.

El conflicto entre los conductores de Chisme No Like y Ventaneando comenzó cuando los presentadores del programa de espectáculos mexicano se molestaron porque no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Frente a esto, Daniel Bisogno hizo duros comentarios hacia Javier Ceriani, quien conversó con el empresario vinculado a Marjorie: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

Desde entonces el periodista argentino ha hecho varias revelaciones sobre la vida oculta del conductor de Ventaneando e incluso han ventilado audios de personas relacionadas con él.

Tras el altercado, el presentador mexicano ha descansado su imagen dentro del programa de espectáculos de TV Azteca y se especula que recibió un fuerte castigo dentro de la televisora del Ajusco, como la suspensión sin goce de sueldo y posterior despido.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza vs Lizbeth Rodríguez

Este pleito ha perdurado a lo largo del año (Foto:Juan de Dios Pantoja/IG- Lizbeth Rodríguez/IG.)

Este pleito ha perdurado a lo largo del año y las redes sociales ha sido el mejor ring para los famosos youtubers mexicanos.

La pelea entre Lizbeth Rodríguez con tres de los integrantes de “Team Fénix” comenzó hace unos meses, cuando se dijo que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza con Kevin Uchutegui, el fotógrafo de ambos.

En pocas horas, los dimes y diretes se apoderaron de las redes sociales, escenario en el que los influencers aprovecharon para publicar su rencor hasta que surgieron varios videos íntimos del intérprete de 12•19.

El escándalo provocó la ruptura de la pareja conocida como Jukilop. Loaiza decidió guardar silencio, pero Pantoja mostró su lado más vulnerable tras la separación, lo que lo inspiró a crear el tema Error.

Kimberly, en cambio, dejó atrás el escándalo y siguió con su vida normal y creación de contenidos, en los que poco a poco incluyó a Juan de Dios Pantoja, por lo que se vislumbró una reconciliación.

La pareja sorprendió a todos cuando interpretaron la canción Bye, Bye, que pronto se colocó entre las listas de popularidad y que retrataba su situación sentimental.

Meses después aceptaron que decidieron darle la vuelta a todo y continuar con su romance, por lo que contrajeron matrimonio en una lujosa boda en compañía de las personas más cercanas a su historia.

Ahora están en la dulce espera de su segundo hijo, que nacerá en los siguientes meses.

Hace una semana Kimberly y Juan de Dios reavivaron la polémica con la publicación del tema musical Roast Yourself Challenge Fénix Team, el cual realizaron al lado de Daniela “Queen” Buenrostro, Alex Flores, Kim Shantal, Kevin Achutegui y Danny Alfaro y donde abordaron su pelea con Lizbeth Rodríguez y el ex CEO de Badabun, César Morales.

Los hermanos Cuevas unidos contra ellos

Aida y Carlos Cuevas han protagonizado una intensa pelea que parece no tener fin este 2020 (Foto: aidacuevasoficial/IG - carloscuevasoficial/IG)

Aida y Carlos Cuevas han protagonizado una intensa pelea que parece no tener fin este 2020 y es que ambos emprendieron acciones legales y parece que buscan llevarlas hasta las últimas consecuencias.

El distanciamiento entre ambas personalidades viene de hace más de tres años y aunque los dos se han pronunciado por una reconciliación, siempre vuelven a pelear hasta recrudecer el conflicto.

Apenas en diciembre del año pasado, Aida Cuevas dijo a TV Notas estar en la mejor disposición para reencontrarse con su hermano mayor: “La sangre es la sangre y todo tiene que venir a su tiempo y en su momento. Él sabe en dónde vivo y, si quiere, con mucho gusto, ahí estoy, uno no puede tener rencores. Además, yo no he hecho nada, eso es lo peor, no sé de dónde empezó todo este rollo y esta separación, pero en fin, aquí estoy”.

Carlos también sostuvo que no sabe qué hizo para generar el malestar en su hermana y le pidió buscarlo, porque no ha cambiado ni su número o direcciones.

Para la misma publicación declaró en abril de este año: “Yo no me he peleado con nadie, ellos me dejaron de hablar, me cortaron de todas las posibilidades de poderme comunicar con ellos, ellos fueron los que se podría decir me sacaron de su vida, fue decisión de ellos. Mi teléfono sigue vigente, saben dónde vivo en Cuernavaca y saben donde vivo aquí en la CDMX, yo no he cortado con nadie, ellos cortaron conmigo, le pregunta es para ellos”.

Pero a pesar de estos intentos fallidos, este año los dos emprendieron diversas acciones en contra del otro, tanto en los medios de comunicación como en los juzgados.

Fue la misma Aida quien otorgó el perdón a su hermano hace un mes después de varios dimes y diretes, pero Carlos decidió continuar con su proceso legal porque “sí tengo para poder denunciarlos”.

Aida Cuevas, por su parte, declaró a Infobae México cómo se siente ante este conflicto: “Hay muchos chismes y no estoy acostumbrada a estar en este tipo de escándalos, a mí me apena en el alma y lo evito, lo voy a evitar toda mi vida porque no se puede agarrar a alguien para manchar una carrera que habla por mí, porque creo que afortunadamente mi trayectoria habla por mí, soy una persona bastante congruente con lo que digo y al final del día hay que darle tiempo al tiempo para que todo caiga por su propio peso”.

