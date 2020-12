Murió el actor de doblaje César Arias: fue la voz de Dumbledore y también participó en Naruto y Los Caballeros del Zodíaco

César Arias, famos actor de doblaje, falleció a los 79 años de edad (Foto: Twitter@lalochaps_)

La tarde de este lunes 21 de diciembre se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de César Arias, famoso actor de doblaje que prestó su voz para la saga de películas de Harry Potter y para animes como Naruto y Los Caballeros del Zodíaco, a los 79 años de edad.

Eduardo Garza, también actor de doblaje quien le da vida a Krilin en el anime Dragon Ball, dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Twitter, donde se despidió de su amigo de profesión.

“Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias”

Con este tuit, Eduardo Garza dio a conocer la noticia de la muerte de César Arias (Foto: Twitter@LaloGarx)

Arias nació en la capital del país el 4 de octubre de 1941. Su voz estuvo presente en infinidad de películas, series televisivas, animes, videojuegos y hasta en telenovelas brasileñas y japonesas.

Uno de sus principales papeles el doblaje latino para el personaje Albus Dumbledore, en las sagas de películas de Harry Potter. Su participación fue durante las ocho entregas de la famosa franquicia escrita, originalmente, por la autora británica J.K. Rowling y llevada a la pantalla grande por diversos directores desde 2001 y hasta el 2011.

Dentro de su filmografía también se encuentra el personaje Paulie Pennino en los largometrajes Rocky, Rocky 3 y Rocky 5. Además fue parte del elenco de doblaje en Sing Street, Piratas del Caribe: en el fin del mundo, X-Men: la batalla final, Chuky: el muñeco diabólico, El quinto elemento y Capitán América: Civil War.

Las películas animadas también contaron con su voz en algunos personajes. Por ejemplo, en las múltiples películas de “La tierra antes del tiempo”, le dio vida al abuelo de Pie Pequeño. Participó como Gepetto en Shrek; asimismo formó parte de los personajes en WALL-E, Pocahontas 1 y 2, Horton y el mundo de los quien y en Cars 2.

Tuvo una destacada participación en Naruto y Naruto Shippuden, como Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Además, interpretó a Alberich de Megrez Delta, Ichi de Hidra, Syd de Mizar Zeta en Los Caballeros del Zodíaco; así como al Rey Furry, Kamisama y al Kaio Sama del norte en las diferentes versiones de Dragon Ball.

