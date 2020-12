Vanessa Bryant sigue la lucha en contra de su madre; ahora la acusó de extorsión

Vanessa Bryant acusó a su madre de extorsión (Foto: The Grosby Group)

Vanessa Bryant ha tenido suficiente de las acusaciones que su madre, Sofia Laine, quien presentó una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Orange en California el pasado martes 15 de diciembre.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el portal E! News, la mujer de 68 años denunció que fue una asistente personal y niñera para Vanessa y Kobe Bryant durante muchos años. Laine aseguró que nunca fue compensada monetariamente “a pesar de las promesas” que aseguró que el basquetbolista le hizo antes de su muerte.

Ante la demanda, Vanessa aseguró que su madre se quiere aprovechar de la situación por la que su familia está pasando, y las quiere extorsionar.

“Mi madre sigue tratando de encontrar formas de obtener una ganancia financiera inesperada de nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años, y ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni fue niñera. Siempre he sido una madre que se queda en casa y mi esposo y yo fuimos los cuidadores de tiempo completo de nuestra hija”, expresó Bryant en un comunicado a la revista People.

Bryan aseguró que Laine nunca trabajó para ellos (Foto: EFE/Etienne Laurent)

Vanessa, madre de Natalia, Gianna, Bianka, y Capri, explicó que aunque su madre vivió en una de las propiedades de la pareja e incluso cuidó algunas veces a sus hijas, como lo ha hecho cualquier otro abuelo, pero hizo algún trabajo para la familia.

“Durante casi dos décadas, arreglamos que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo para ella porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio. Mi esposo y yo pensamos que era mejor para ella no vivir en nuestra casa. Ella cuidaba a nuestras niñas de vez en cuando, como lo hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de los asuntos comerciales ni de los gastos”, explicó la viuda de Kobe.

Vanessa agregó que Laine siempre fue apoyada por ella y Kobe, no obstante, ahora quiere un dinero a cambio de un trabajo que nunca realizó.

“En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Desde hace 10 años, nuestras hijas son estudiantes y atletas a tiempo completo y no tuve otra hija hasta 2016. Sus afirmaciones son obviamente falsas, pero aun así intenté, repetidamente, arreglar las cosas con mi madre”, compartió.

La madre de cuatro hizo un recuento de los años (Foto: Instagram@vanessabryant)

Vanessa explicó que ella no ha dejado a sus hijas, a excepción de cuando tuvo que hacerse cargo de los arreglos en el cementerio tras la muerte de Kobe y su segunda hija, Gianna. Y agregó que incluso después de la entrevista que su madre le dio a Univisión, ella siguió apoyando financieramente a Laine.

“A principios de este año, estaba buscando un nuevo hogar para ella y, una semana después, salió a la televisión y dio una entrevista en la que despreciaba a nuestra familia y hacía acusaciones falsas mientras vivía sin pagar alquiler en un complejo de apartamentos cerrado en Newport Coast. Incluso después de esa traición, estaba dispuesta a brindarle a mi madre un apoyo mensual por el resto de su vida y eso no fue lo suficientemente bueno”, expresó Vanessa.

Agregó que no solamente no le bastó con el apoyo económico, sino que exigió un pago millonario, una casa, y un auto a base de amenazas.

“En cambio, me contactó a través de intermediarios (al contrario de lo que afirma, mi número de teléfono no ha cambiado) y exigió USD 5 millones, una casa y una camioneta Mercedes. Debido a que no cedí a sus hirientes amenazas y solicitudes monetarias, se ha salido de control y está haciendo afirmaciones falsas y absurdas”, compartió.

La ex modelo aseguró que su esposo estaría decepcionado de ella (Foto: Instagram@vanessabryant)

Por lo pronto Bryant describió la demanda como “frívola, vergonzosa e inimaginablemente hiriente”, y algo que no solamente le ha afectado a ella, sino también a sus hijas.

“Ella no tiene en cuenta cómo esto nos está afectando a mis hijas y a mí. Quiere vivir de mis hijas y de mí por el resto de su vida mientras continúa cobrando la pensión alimenticia mensual de su ex marido desde 2004. Mi esposo y yo nunca la hemos desanimado ni impedido que se mantenga a sí misma. Mi esposo nunca le prometió nada a mi madre y estaría muy decepcionado con su comportamiento y falta de empatía”, sentenció la modelo.

