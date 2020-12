“La felicito por sus buenos comentarios”: Lupillo Rivera respondió así a la polémica provocada por Mayeli Alonso y su contagio de COVID-19

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Ahora que su salud mejoró tras dar negativo a la prueba de la COVID-19, Lupillo Rivera se dio tiempo para hacer frente a las acusaciones de su ex pareja, Mayeli Alonso, quien lo acusó de no dejarla ver a su hijo e incluso de promover odio en su contra.

Esta semana la empresaria usó sus redes sociales para hacer fuertes declaraciones sobre su relación con el “Toro del Corrido”, al que señaló de “malo” y de promover un “juego enfermo” para evitar que ella vea a su hijo, quien también resultó contagiado con coronavirus.

Alonso incluso dio información sobre el estado de salud de los hijos que tiene con Lupillo Rivera. “Mi hija estresada, enferma. ¿O sea qué pretenden? Mi hijo pensando que él los contagió, ¿prohibiéndole contestar el teléfono a su mamá?”, escribió en su largo reclamo por Instagram.

Varios días después y a pesar de que ya había aclarado esta situación a través de un video publicado en su Instagram, Lupillo Rivera se refirió a los comentarios que hizo su ex pareja y aseguró que no entendió el origen del problema.





“Ellos se comunican a través de los celulares y del iPad, la verdad no sé por qué pondría comentarios de ese tipo. Yo no tengo ningún inconveniente de que ninguna de las ex mujeres tengan relación con sus hijos, son sus hijos, son de ellas. No tengo por qué hacer esa onda, lo que sí sé es que L’Rey todos los días habló con ella, todos los días hicieron videollamadas, no sé por qué la gente hará comentarios de este tipo”, declaró en entrevista con el programa De primera mano.

Sobre los comentarios que hizo Mayeli refiriendo que es una mala persona, Lupillo Rivera prefirió enviarle buenos deseos y enfocarse en su salud, la cual se vio afectada tras contraer COVID-19.

“La felicito por sus buenas palabras, sus buenos comentarios en este momento tan difícil que estamos viendo, ella en su casa y yo en la mía, y porque todo el mundo están preocupados por personas que pueden morir por esta enfermedad y que se tomen su tiempo de poner comentarios de este tipo, pues la felicito de verdad”, dijo el cantante que durante los últimos meses se ha visto envuelto en más de una polémica.

Explicó que su hijo L’Rey prefirió que él lo cuidara durante su enfermedad, mientras que su hija Lupita permaneció bajo el cuidado de Mayeli Alonso, quien también se encuentra luchando por su vida tras ser diagnosticada con coronavirus.

“Lupita está con su mamá, resultó positiva también y le dije ‘quédate con tu mamá, te tienen que cuidar allá'. (Antes) le dije que se viniera conmigo y ella prefirió estar allá, la verdad. Qué bueno, la felicito de que esté con su mamá”.





Esta semana fue evidente el coraje de Mayeli Alonso, ya que calificó a su ex pareja y padre de sus hijos como una “persona mala” supuestamente porque culpó a su hijo de contagiarlo de COVID-19 como parte de “un juego enfermo”.

“No me queda duda que eres malo. Sólo le pido a Dios salir de esta enfemedad para que mi niño no se quede contigo y tu familia enferma. Las mujeres de tu casa deberían centrarte porque tienen madre y la angustia de una mamá en la situación que estoy no se la deseo a nadie. Dios lo bendiga. No me prestaré más a tu juego enfermo, mi hijo estará bien y me concentraré en recuperarme”, denunció la empresaria a través de su cuenta de Instagram.

Lupillo quiso detener esta versión desde su red social, donde publicó un video en el que su hijo explicó que diario habla con su mamá.

“¿Cuándo tu mamá te habla a dónde te habla?”, preguntó el cantante al menor de edad. “A mi teléfono o mi iPad”, respondió el adolescente.

“¿Te habla todos los días?”, añadió Lupillo, lo que fue respondido de manera afirmativa.

“Ahí está por si tenían duda, mi gente. No entiendo cuál es el pedo que traen ahorita”, concluyó el famoso.

