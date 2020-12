“No me prestaré más a tu juego enfermo”: Mayeli Alonso culpó a Lupillo Rivera de promover el odio en su contra desde que resultó positivo a COVID-19

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Una nueva batalla se desarrolla en las entrañas de la familia Rivera. Mayeli Alonso y Lupillo Rivera protagonizan un nuevo enfrentamiento después de que el cantante resultó positivo a COVID-19 hace unos días.

La ex esposa del “Toro del corrido” lanzó fuertes mensajes después de el hijo de ambos fuera diagnosticado con coronavirus y se confirmaran las enfermedades tanto del cantante como de su joven novia.

Alonso usó su cuenta de Instagram para arremeter contra el hermano de Jenni Rivera, quien supuestamente no la deja comunicarse con sus hijos, por lo que lo acusó de promover el odio, el cyberbullying y ser “malo” con ella.

“Me molesta que usen y expongan esto sólo para taparle los escándalos a otras personas, y hasta me culpen de exponer nachas ajenas”, escribió la empresaria al inicio de su reclamo.

(Foto: Instagram Mayeli Alonso)

Añadió que no quiere darle más interés a conflictos con el padre de sus hijos y “gente nefasta, sin ningún tipo de madurez y con intención de terminar conmigo y mi carrera”.

Aprovechó para dar información sobre el estado de salud de los hijos que tiene con Lupillo Rivera. “Mi hija estresada, enferma. ¿O sea qué pretenden? Mi hijo pensando que él los contagió, ¿prohibiéndole contestar el teléfono a su mamá?”, escribió en su largo reclamo por Instagram.

Pero el coraje de Mayeli Alonso fue más allá y calificó a su ex pareja como una “persona mala” que culpó a su hijo de contagiarlo de COVID-19 como parte de “un juego enfermo”.

“No me queda duda que eres malo. Sólo le pido a Dios salir de esta enfemedad para que mi niño no se quede contigo y tu familia enferma. Las mujeres de tu casa deberían centrarte porque tienen madre y la angustia de una mamá en la situación que estoy no se la deseo a nadie. Dios lo bendiga. No me prestaré más a tu juego enfermo, mi hijo estará bien y me concentraré en recuperarme”, concluyó.

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

La semana pasada la novia del cantante de regional mexicano confirmó que están enfermos de COVID-19. Giselle Soto hizo una transmisión desde redes sociales con motivo de la velada que organizó la familia de su pareja para recordar a Jenni Rivera a ocho años de su muerte.

“Como cuando te pegan el COVID y no puedes estar el día nueve con la familia, y vienen hasta acá al rancho, manejaron dos horas y a traer la música y ahí está mi raza”, se oyó decir al cantante en la grabación, donde también se le escuchó toser en repetidas ocasiones.

Quizá esta declaración fue la que más molestó a Mayeli, ya que entre sus quejas resaltó: “Qué clase de papá se atreve a culpar a su hijo de tener COVID”.

Tras el alboroto realizado por Alonso, el propio Lupillo Rivera utilizó sus redes sociales para que su hijo aclarara el tema.

“¿Cuándo tu mamá te habla a dónde te habla?”, preguntó el cantante al menor de edad. “A mi teléfono o mi iPad”, respondió el adolescente.

“¿Te habla todos los días?”, añadió Lupillo, lo que fue respondido de manera afirmativa.

“Ahí está por si tenían duda, mi gente. No entiendo cuál es el pedo que traen ahorita”, concluyó el famoso.

Durante la transmisión que hicieron la semana pasada, Rivera reveló que no quiso hacer de su enfermedad un tema del conocimiento público por lo que prefirió mantenerlo en secreto durante varios días.

“Y todos aquí en casa tenemos esa madre porque nos lo pegaron, pero aquí estamos”, dijo.

