Por qué Aracely Arámbula se reunió con un famoso abogado: ¿prepara nueva demanda contra Luis Miguel?

Aracely Arámbula estaría preparándose para iniciar un conflicto legal cuyo objetivo podría ser Luis Miguel, su ex pareja y padre de sus dos hijos, ya que este fin de semana se reunió con el abogado Guillermo Pous.

Fue mediante una entrevista con el programa de espectáculos De Primera Mano, Pous admitió que sí recibió una visita de “La Chule”, sin embargo se reservó el derecho de hablar sobre el motivo por el cual la actriz fue a consultarlo.

Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice