Alfredo Adame se burló tras su pelea con Laura Bozzo: “Por algo me dicen el dios del rating”

Se enfrascaron en una discusión durante varios minutos (Captura YouTube-Unicable)

El actor y presentador Alfredo Adame se burló luego de que se dieran a conocer los detalles de su pelea en un programa de televisión con Laura Bozzo.

Este lunes se transmitió en el programa Laura sin Censura, el nuevo proyecto de Bozzo en la televisión mexicana, el momento en que se desató el conflicto entre ambos.

Incluso en el programa Hoy se organizó una mesa de debate para hablar del asunto, en donde estuvo como invitada la propia Laura, y acompañada por Estela Durán y Martha Figueroa, quienes destacaron la templanza de Bozzo para no perder el control pese a los ataques del actor.

Adame no fue ajeno al revuelo mediático causado por su pelea y en Instagram compartió una foto del programa Hoy y escribió: “Por algo me dicen el dios del rating”.

Luego subió otra imagen de Bozzo en Hoy en la que no hizo mayor comentario, pero sí recibió mensajes tanto de apoyo como de rechazo, y finalmente subió otra imagen en la que se preguntaban si el escándalo fue real o un show.

Ahí Adame se burló del asunto y señaló: “Jajaja ja se le mojaron los calzones a la víbora, salió trasquilada jajajaja”.

Aunque ya se sabía desde hace semanas de la batalla, porque se filtraron en redes videos del momento en que Adame abandonó furioso el foro, pese a la insistencia de la productora Magda Rodríguez de hablar con él, fue hasta este lunes que se pudo ver qué desató el conflicto entre ambos personajes del mundo del entretenimiento en México.

Laura Bozzo presentó al actor “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”.

Bozzo le preguntó por qué tantas agresiones hacia ella y él le recordó que cuando fue candidato a una alcaldía de Ciudad de México Bozzo dijo que le daba asco.

Laura le aclaró que no se refería a él si no en general a los famosos que aceptan hacer carrera política.

Pero eso fue suficiente para que Adame se sintiera aludido y desde entonces ha tenido duras palabras contra Bozzo.

La tensión siguió en aumento cuando Laura lo señaló por tener conflictos con mujeres y le recordó lo ocurrido con su ex esposa.

“¿Que yo soy misógino? yo a las damas las trato como damas, a las demás como se merecen”, dijo ya muy enojado el actor.

Laura se molestó aún más, pero Adame no se detuvo. “Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón”.

El actor siguió el ataque, pese a que Laura le comentó si sabía que también es mexicana y por lo tanto no podrían correrla del país. “A mí me das asco tú porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí”.

Laura le pidió que se fuera del programa si es que le daba asco y Adame accedió de inmediato diciendo “me retiro de tu programa porque me das asco”.

Entonces se levantó y salió del foro sin hacer caso a Magda Rodríguez que le pedía hablar.

Magda lo persiguió por algunos pasillos hasta que hablaron fuera del foro, pero Adame ya no regresó a la grabación del programa.

