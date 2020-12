“Siempre fui pequeña”: Lorena Herrera y la broma que hizo con sus partes íntimas

La actriz y modelo Lorena Herrera bromeó sobre sus partes íntimas durante una conferencia con los medios de comunicación, en la que habló de cómo vive este proceso de su carrera, y afirmó que ya anda pensando en qué hacer en caso de su retiro de los escenarios.

Lorena afirmó que este año fue bastante difícil para todos en el mundo, pues el problema no se va a solucionar con el tiempo, por lo que fue realista y afirmó que a pesar de que ya falta poco para el final del 2020, la condición de la pandemia va a seguir, pues superó las expectativas de toda la humanidad, la cual pensaba que esto se iba a terminar rápido:

La actriz aseguró que el año le dejó grandes lecciones como estar más mentalizada y buscar estar más recuperada a nivel psicológico, con el fin de estar más preparada para cualquier inconveniente que pueda llegar a suceder e inclusive con lo material, como cuando pasan problemas graves y no se está fuerte emocionalmente se puede generar una depresión que no permite al afectado salir de ese estado en mucho tiempo:

Pero cuando le mencionaron el tema de la reciente cirugía de rejuvenecimiento vaginal a la cual se sometió Niurka Marcos, su compañera y rival, la actriz dijo que ella no se sometería a un tratamiento así pues esa parte de su cuerpo está en buena forma aunque reiteró que no va a sacar esas partes de su intimidad para el público pero afirmó, con una sonrisa en el rostro, “que hay partes de su cuerpo que parecen de una niña de 8 años”:

¡Ay no no no, porque está muy bonito! No me hace falta (...) no me gusta hablar de eso jaja es algo muy íntimo, es mi intimidad y no la voy a poner aquí en la opinión pública (...) Qué vergüenza jajaja porque ahorita con el tema que ustedes hablaron ya toda la gente se está imaginando aquello... está hermoso jajaja de una niña de 8, siempre fui pequeña