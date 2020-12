ANDA rescató de la calle a la actriz Renata Flores: vivía en una camioneta en la Narvarte

La actriz Renata Flores, quien fuera una de las actrices que perteneciera al conocida por su papel en grandes proyectos de Televisa como “Rosa Salvaje”, “Rebelde”, “Fuego en la Sangre” y “Amores Verdaderos”, fue rescatada por la Asociación Nacional De Actores (ANDA) luego de que viviera durante mucho tiempo en la calle.

Flores vivía dentro de una camioneta ubicada en la colonia Narvarte, en donde compartía espacio con sus perros y sus pocas pertenencias, a pesar de que los vecinos la ubicaban por vivir en el vehículo, muy pocos la reconocían por sus participaciones. Afortunadamente una de esas personas era el youtuber Alejandro Zúñiga, quien publicó en uno de sus videos información de los vecinos de la actriz, con lo que fue reconocida por personas quienes denunciaron el hecho ante la ANDA.

Y es que fue a través de diversas denuncias que la asociación dirigida por el actor Jesús Ochoa pudo localizarla y al parecer pudieron llevarla a un centro de acopio de la casa de Actores para poder lograr apoyarle con un lugar y vivienda.

Sin embargo, la actriz, mediante un audio que publicó la casa de los actores, dio a conocer que se encuentra bien recibida y como en casa y llamó a callar “los rumores que corren sobre su persona”, pero no dejó claro a qué información se refería. Así decía la grabación:

Quien afirmó haber tenido contacto con ella hasta hace tres años fue la actriz Laura Zapata, quien afirmaba que cuando había hablado con ella, siempre le decía que se encontraba bien y que se encontraba en su casa. Así lo dijo en una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano:

Ella y yo habíamos platicado hace 3 años de un problema que tuvo, que obviamente no me corresponde abrir públicamente. Ella me tuvo la confianza hace 3 años y bueno, pues estuvimos en contacto...Parece que esto que ha estado pasando últimamente, es algo provocado por ella en respuesta a este problema que hace tres años tuvo

Y es que Zapata, reconocida por no andar con rodeos sobre temas sensibles, le preguntó si ya se había dado cuenta de todo lo que estaban diciendo los medios de comunicación (en referencia su estado en la calle) y a pesar de que no se dedicó a negarlo, tampoco asumió que se encontraba en ningún problema:

Me dijo: ‘Oye, ¿y a qué debo tu llamada?, no sabes qué feliz me haces’, y le dije: ‘¿Cómo, que no te has enterado de todo lo que están diciendo los medios?’. ‘¿De qué?’, me dijo. ‘Pues de que tú estás viviendo en la calle y que vives en el coche con tus perritos