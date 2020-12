“No sé para qué habla de mí si tanto me odia”: la fuerte respuesta de Frida Sofía a su abuelo Enrique Guzmán

Enrique Guzman _ Frida Sofía (Foto: Instagram@eguzmanoficial/@ifridag)

Más relajada que otras veces e incluso reconociendo el potencial de su abuelo o madre, Frida Sofía respondió a la negativa que externó su abuelo Enrique Guzmán de trabajar con ella y a sus comportamientos: “A él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas, pero como familia han fallado demasido”.

Esta semana el pionero de rock and roll en México fue cuestionado sobre el progreso de su relación con su nieta, con quien ha tenido varios desencuentros por diferentes puntos de vista y hasta el intercambio de declaraciones en los medios de comunicación, todo provocado porque la joven ha revelado en más de una ocasión diversos episodios lastimosos de su vida, de los cuales hace responsable a su mamá.

“Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tiene muchos ‘beeps’. Es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla”, confesó Enrique Guzmán en una conferencia de prensa que ofreció para promocionar su próximo concierto virtual que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre a través de una plataforma vía streaming.

El histórico cantante incluso descartó trabajar con Frida Sofía, porque no confía en su talento vocal: “Para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta”.

Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía no tienen contacto (Foto: Cuartoscuro y IG: ifridag)

Sobre estas declaraciones fue cuestionada la hija de Alejandra Guzmán, quien prefirió mostrarse tranquila antes de reaccionar de manera abrupta por lo que escuchó de boca de su famoso abuelo.

Contactada por el programa Chisme No Like, Frida Sofía fue certera al reconocer el talento de los Guzmán, pero no quiere tenerlos cerca por un largo tiempo: “A él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas, pero como familia han fallado demasido, han mentido y eso queda en ellos”.

Resaltó que las groserías que sabe las aprendió de su entorno familiar, del cual sólo ha recibido rechazos, ataques y conductas inapropiadas.

Sobre la negativa de Guzmán a cantar con ella, Frida Sofía fue contundente: “No hay comunicación, entonces que diga que no quiere cantar conmigo me viene y me va, porque yo a él no quiero ni verlo, mucho menos cantar”.

“Que diga que no canto, está bien, no me importa. Yo sé que es mi pasión, sé que sí canto, sé que no he demostrado mi potencial, pero porque me ha tocado salir adelante sola en esto de mi carrera musical”, añadió.

Aprovechó para enviar un fuerte y claro mensaje a su abuelo: “Mucha gente se burla pero no me daré por vencida jamás. Su opinión ya no tiene importancia, en realidad no sé para qué habla de mí si tanto me odia y nada, le deseo lo mejor, que le vaya súper bien en todos sus proyectos y yo en lo mío”.

Frida Sofia y Alejandra Guzmán (Foto: Instagram@ifridag/@laguzmanmx)

“Que Dios lo bendiga, hay muchas cosas que no se han dicho y algún día van a salir, pero él bien sabe. Yo creo que está más enojado con él que conmigo, porque se le ve una rabia cuando habla de mí, un odio que sólo lo está envenenando a él. Le deseo lo mejor, gracias por volver a decir que no quieres cantar conmigo, que yo tampoco contigo, jamás. Por lo menos estamos de acuerdo en eso”, concluyó.

A pesar de las duras palabras de Enrique Guzmán, Frida Sofía reaccionó mucho más calmada que en otras ocasiones y es que en más vez ha respondido de manera furiosa a las provocaciones de su familia.

Durante varios meses, la también empresaria había enfrentado con gran enojo los comentarios de su abuelo Enrique Guzmán, su tío Luis Enrique Guzmán y hasta de su madre, la rockera Alejandra Guzmán.

En la mayoría de los ataques destacó que tuvo que enfrentarse a diferentes adversidades debido al descuido que sufrió de parte de su mamá, a quien acusó de siempre estar bajo los influjos de sustancias tóxicas y de relacionarse sexualmente con su ex pareja, el modelo Christian Estrada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Casi todo son groserías”: Enrique Guzmán volvió a criticar a Frida Sofía y reveló por qué nunca cantaría con ella

“Ya suelta la agresividad”: Luis Enrique Guzmán suplicó a Frida Sofía que retome su relación con la dinastía Pinal

Sin Frida Sofía ni Michelle Salas: Silvia Pinal celebró su cumpleaños con una foto familiar