“Casi todo son groserías”: Enrique Guzmán volvió a criticar a Frida Sofía y reveló por qué nunca cantaría con ella

Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía no mantienen contacto (Foto: Cuartoscuro y IG: ifridag)

Ahora que Enrique Guzmán se encuentra preparando una nueva presentación en línea donde hará un recorrido por toda su trayectoria musical y en el que contará con la participación de distintas figuras juveniles de la música pop mexicana, el emblemático pionero de rock and roll en México fue cuestionado sobre la participación de miembros de su familia en el evento. Y es que el padre de Alejandra Guzmán volvió a revivir la polémica en torno a su nieta Frida Sofía, con quien a lo largo de varios meses ha tenido intercambios de declaraciones en los medios de comunicación, en su mayoría negativas, pues la joven ha revelado episodios lastimosos de su vida, de los que ha culpado a su famosa mamá.

Debido al distanciamiento de Frida con su madre, la famosa rockera, el señor Guzmán ha dicho ante los medios que está en desacuerdo con ventilar ante el público la mediática rencilla entre madre e hija, pues considera que esos asuntos deben arreglarse en el ámbito de lo privado. Con motivo de su próximo recital que ofrecerá vía streaming para todo el mundo, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro descartó la posibilidad de invitar a su nieta a compartir con él el escenario el próximo 26 de diciembre, pues expresó que la polémica joven, quien también se dedica al acondicionamiento físico y a la venta de tratamientos nutrimentales para el estilo de vida fitness, “no canta” y por el contrario, al hablar en televisión han tenido que censurarla en múltiples ocasiones.

El cantante de La plaga aseguró que es muy poco lo que habla Frida, y la mayoría son groserías. En la conferencia de prensa con distintos medios de comunicación, Guzmán volvió a hacer pública su postura al respecto de su nieta, quien en varias ocasiones ha revelado que vivió una infancia dura y expuesta al mundo de las drogas por los supuestos descuidos de su madre, a quien también acusó de haber sostenido una relación sentimental con el modelo Christian Estrada, su ex novio. Además, Frida Sofía se ha mostrado displicente con las declaraciones de su abuelo, a quien ha incluso ofendido en algún momento.

Enrique Guzmán criticó la forma de expresarse de su nieta (Foto: Instagram@eguzmanoficial/@ifridag)

Enrique confesó que le gustaría que hubiera “más conexión” con su controversial nieta, aunque por “las declaraciones de ella” es algo que ve muy difícil de que suceda. Así lo dijo en su encuentro con la prensa:

“ Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tiene muchos “bleeps”... es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla” , expresó.

El señor dejó en claro que, a su punto de vista, el talento vocal de su nieta deja mucho que desear, por ello descartó unir su voz con ella en un posible dueto: “Para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta”, externó.

Haciendo un balance de fin de año, Guzmán contó cuál es su propósito para 2021: “Que venga la vacuna y que nos saque de tantas preocupaciones. Haré todo lo que no pude hacer en 2020, todo lo que me faltó por hacer. Este año lo voy a poner como que no pasó”, dijo el también actor de 77 años.

Frida Sofía ha asegurado que quiere que la gente conozca la verdad de lo que vivió en su infancia con Alejandra Guzmán (IG: ifridag/laguzmanmx)

Al concierto que dará el famoso se unirán algunos exponentes de la música que participaron con él en el musical Jesucristo Superestrella el año pasado:

“Ya le escogimos una canción y voy a cantar con Yahir. Ese día también va a estar Erik Rubín, grabamos El rock de la cárcel, Kalimba con Lucila, que es uno de los éxitos más importantes del disco”, dijo Enrique y también descartó contar con la participación de su famosa hija, pues se encuentra en Cancún en plena filmación de la segunda temporada de la serie El juego de las llaves.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Estamos experimentando a lo pendejo”: Enrique Guzmán se transforma para presentarse ante su público en plena pandemia

“Se mantiene solo”: Enrique Guzmán defendió a su hijo tras la polémica de Silvia Pinal y Televisa

Quién es Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia Pinal envuelto en una nueva polémica