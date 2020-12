¡La corrió de la casa!: a quién pidió apoyo Paulina Levy cuando su abuela, Talina Fernández, la dejó sin hogar

Paulina Levy reveló que ha sido víctima de tratos abusivos de parte de su abuela, Talina Fernández, quien optó por echarla de la casa y ahora no tiene donde vivir. La hija de la fallecida Mariana Levy mandó una petición de ayuda a Ana Bárbara para que esta pudiera mediar con Talina o ayudarla con un lugar en donde vivir.

Fue a través de un video en el perfil de Instagram difundido por el canal Chamonic3, en donde la joven de 18 años acusó que Talina la expulsó de la casa, por lo que tuvo que vivir varios días en la calle como una “homeless” y que fue gracias a una tía con la que se pudo comunicar que le ayudó y le dio asilo por lo que tiene un hogar temporal pero no sabe qué sucederá. Todo esto en medio de un panorama de terror pues Estados Unidos es uno de los países más afectados por el COVID-19.

Además del apoyo que ha recibido de su tía, Paulina Levy afirmó que una de sus amigas le ofreció dejar México para irse a Canadá con ella donde podría seguir con sus estudios que dejó en el aire, pero tiene planeado seguir adelante y ha visto varias opciones para hacerlo.

Así lo dijo en el video de Instagram:

A esta tía la amo. Tiene el sueño bien pesado, entonces no hay pedo con que yo me ponga a cantar si quiero cantar (lee los comentarios de sus seguidores) (…) Alguien que quiera abrazarme, para que pueda dormir (se coloca un cigarro en la boca). Hablé con mi mejor amiga, le dije que no tengo nada que hacer en México y me invitó a Canadá, que está de huevos