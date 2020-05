“La cárcel es lo mejor para él”: el ex novio de Christian Chávez está dispuesto a todo tras la supuesta agresión del cantante

Maico Kemper cree que la cárcel es donde Christian Chávez debe pagar por lo que le hizo (IG: christianchavezcvreal)

El maquillista holandés Maico Kemper desea llegar hasta las últimas consecuencias en la denuncia por violencia que levantó en contra el cantante Christian Chávez, a quien acusó de golpearlo con una botella de tequila.

La revista TV Notas publicó una entrevista con Maico, quien consideró que la cárcel es el lugar en donde el ex RBD debe pagar por lo que hizo.

Según la publicación, si Chávez no le paga tres millones de pesos seguirá adelante con el proceso y el cantante podría terminar en prisión.

“Después de lo que Christian me hizo , él debería ir a prisión, porque pude haber muerto con la lesión que me hizo en la cabeza” , aseguró.

“Debe pagar por lo que hizo y la cárcel es lo mejor para él”, señaló en otra de sus declaraciones.

Maico dijo que amaba a Chávez, pero todo se terminó cuando él lo golpeó.

“Amé mucho a Christian, pero ese amor desapareció después de lo que me hizo. Fue necesario presentar una denuncia en su contra, pero ahora él debe dejar de hacer lo que le hace a la gente y responder por lo que hizo”, advirtió.

Según Kemper, no es la primera vez que Chávez enfrenta una situación similar, pues le ha pasado lo mismo con otras parejas y “se la pasa culpando a los demás para salvaguardar su imagen”.

El maquillista no quiso ver los videos en donde Christian se refirió al asunto legal que enfrenta y en los que, entre otras cosas, aseguró que fue chantajeado.

El ex novio de Christian Chávez dijo que el cantante consume marihuana y alcohol diario

La semana pasada Kemper reveló a TV Notas la manera en que terminó su romance de un año con Christian. El pasado 23 de abril su intento de velada romántica se convirtió en una pesadilla.

Después de beber tequila, Kemper decidió hablar con Christian sobre su relación, pues consideraba que había muchos abusos de su parte.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”.

La revista presentó fotos donde se apreciaban algunas heridas de Kemper en la cabeza.

Christian Chávez dijo estar bien

Por la agresión perdió el conocimiento y Christian trató de convencerlo de que se había caído, según el maquillista el ex RBD trató de hacer lo mismo con los médicos que lo atendieron.

Al día siguiente decidió abandonar la casa que compartía con el cantante. Explicó que decidió aguantar tanto en su romance porque de verdad amaba a Christian. “Pensé que era un buen hombre y que podía manejar la situación, que todo podía cambiar, que en algún momento todo se arreglaría, aguanté mucho, pero cuando me golpeó no podía tolerar más, los últimos meses yo ya estaba aterrado”.

Ante las acusaciones, Chávez publicó un comunicado en donde expresó que "por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona e integridad”.

En otra publicación en redes sociales, el cantante dijo: “Las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio... es algo que se tiene que parar. Yo estoy pasando por este proceso por lo mismo. Les pido que aunque tengan miedo, aunque los chantajeen, no regresen a una relación que los está destruyendo o que los hace menos. Yo estoy bien, voy a seguir haciendo mi vida normal”.

