“No gastes, Vero”: Yolanda Andrade hizo frente a las versiones que aseguran que Verónica Castro la mantenía económicamente

Según Yolanda, se casó con Verónica en 2004 en Ámsterdam (Foto: Instagram)

En días recientes un periódico de circulación nacional publicó, sin asegurar frontalmente nada, que Verónica Castro es una mujer dadivosa que gusta de ayudar económicamente a sus parejas sentimentales, sobre todo si es que éstas se encuentran sufriendo penurias financieras. Y es que según lo publicado por El Heraldo de México, desde hace tiempo se ha especulado en medios de comunicación enfocados al espectáculo, que Verónica posee una notable fortuna económica que, de acuerdo a diversos rumores, “la han convertido en el objeto del deseo de varias de sus exparejas”.

Y es que la publicación retomó las versiones que aseguran que Verónica respaldaba financieramente a su ex pareja, el recordado Manuel El loco Valdés, cuando el fallecido actor necesitaba hacerse cargo de medicinas y gastos médicos, llegando presuntamente incluso a abonarle la cantidad de 100 mil pesos mensuales. Aunque todo ha quedado en rumores, también se ha mencionado que Verónica habría tenido un acercamiento sentimental con figuras como Ana Gabriel y Yolanda Andrade, siendo esta última quien ha asegurado en múltiples ocasiones desde hace varios meses que incluso “se casó simbólicamente” en una ceremonia en Holanda con la emblemática “reina de las telenovelas”.

Fue precisamente Yolanda Andrade quien hizo frente a la información que pone sobre la mesa la versión de que Castro proporciona dinero a sus parejas sentimentales, asegurando que “ella no necesita que la mantengan”. En un encuentro con la prensa donde fue abordada por reporteros de diversos medios, la conductora de Monse & Joe se mostró sorprendida por la noticia e incluso la tomó con humor.

Verónica Castro y Yolanda Andrade se distanciaron luego de que la conductora de Unicable revelara que se casó con la mamá de Cristian Castro en 2004 (Foto: Archivo)

“Guau...pues yo creo que… ¿en qué aspecto? Yo creo que estamos muy mal informados”, dijo la presentadora ante los primeros cuestionamientos de los periodistas, preguntas que desataron la risa de Monserrat Oliver, su amiga y co conductora quien se encontraba a bordo de la misma camioneta, y quien grabó con su celular la entrevista que le estaban haciendo a Yolanda, quien cuestionó a un periodista: “¿Tú lo crees? Mándame la nota”

La actriz descreyó las palabras de los reporteros, entre los que uno de ellos le mostró en su celular la noticia publicada por el periódico en su versión digital, a lo que Yolanda aseguró: “Se acabó la entrevista, muchachos, creo que ese es un virus también, las mentiras y las locuras también son virus”.

Sin embargo, en un afán de desmentir a la publicación, Yolanda explicó “Ni Ana (Gabriel) ni yo necesitamos que nos mantenga nadie, gracias a Dios, ni que Verónica esté gastando dinero en nosotras (...) Quiero públicamente desmentir a mi querido El Heraldo de México porque esto no es cierto”, expresó la polémica presentadora.

La conductora del canal Unicable tomó con humor las especulaciones y a manera de broma le mandó un mensaje a la primera actriz: “No gastes, Vero”.

Ambas famosas durante su presunto viaje viaje a Europa en 2004 (Foto: Archivo)

Y es que en junio pasado Andrade reveló a su compañera Monserrat Oliver que había contraído nupcias con Castro durante un viaje a Europa; sin embargo, cuando esto mismo se le cuestionó a Verónica, ella lo negó rotundamente y aseguró que no era lesbiana ni sentía atracción hacia el género femenino. Para ello dio una declaración que llamó mucho la atención por el tono en el que lo dijo:

“Te aclaro que yo no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda? En esta vida no voy a casarme y no voy a ser lesbiana. En esta ocasión no. No en esta vida”

Unos días después de estas declaraciones, Castro informó que se retiraría del mundo del espectáculo, pero el escándalo no quedó ahí, ya que la negativa causó la molestia de Yolanda, quien reiteró su versión y hasta realizó acusaciones en contra de Cristian Castro, a quien acusó de haber golpeado a su madre.

Incluso, de acuerdo a varios medios, las palabras de Andrade provocaron que la actriz tuviera que ir a parar a un hospital y pasar algunas noches ahí.

